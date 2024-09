Carmen Lomana y Pilar Vidal, reencuentro tenso en plató: "Ahora sí que ha empezado la guerra"

La colaboradora del programa Carmen Lomana se presentaba en plató asegurando que tenía muchas ganas de reincorporarse al trabajo. Sin embargo Susanna Griso y Gema López le preguntaban si la pasaba algo porque la notaban muy seria. Miquel Vals por su parte ayudaba a Carmen a que se encontrar más cómoda por lo que estaba por venir.

"Hay cosas que no me han gustado"

Después de compartir su deseo de regresar a Espejo Público, Lomana comenzaba a dejar entrever lo que le ocurría: "Yo he estado muchos años trabajando aquí, pero hay muchas cosas que no me han gustado. Me he ido de vacaciones y os habéis dedicado a 'ponerme a escurrir'".

Tensión en aumento

"No me parece bien porque no podía ni defenderme"

El periodista Miquel Valls trataba de tranquilizar a una visiblemente molesta Carmen, pero le salía el tiro por la culata y se llevaba una reprimenda de la empresaria tras decirle que pensaba que estaba siendo injusta: "Mira, tu cállate porque has dado leña".

Intentaban explicar la situación y cuál habría sido el foco principal del conflicto, pero parecía haberse destapado la caja de Pandora y las críticas y reproches volaban en plató.

El origen de todo

En estos momentos Pilar Vidal aún no se encontraba presente en el sofá. Lomana interrumpía a Gema, que contaba que unas declaraciones de la empresaria sobre Pilar Vidal habían sido el punto de partida de la mala relación entre ambas. Carmen rechazaba dar explicaciones ni seguir hablando del tema, pese a los ofrecimientos y regalos del programa que explicaba Miquel.

"Algo que está sustentado en una mentira, en algo que no es cierto, no tengo por qué justificarlo"

Susanna explicaba que en las susodichas declaraciones de Lomana podría entreverse cierto grado de 'gordofobia', pero ella lo niega y asegura: "Nunca jamás la llamé gorda".

Un punto y a parte

A raíz de aquel episodio la relación entre ambas compañeras no ha vuelto a ser la misma. Lomana considera tergiversadas sus palabras y asegura estar cansada de, según ella, estar siempre en la diana: "Es tan ridículo y estoy tan harta".

Dura respuesta de Pilar

Pilar Vidal respondía con mucha contundencia a Lomana al mismo tiempo que lanzaba nuevas acusaciones: "Yo te aconsejo dos cosas: Una, que dejes de cambiar cartelitos en las cenas, para sentarte al lado de la gente que no te ha tocado. Y ahora sí que ha empezado la guerra. Cuando me veas, ni me saludes. Que te queda claro que ni amigas, ni conocidas, ni cordialidad. Ahí te quedas. Y no me llames."

Además la periodista anunciaba que en ese momento la bloquearía en su teléfono móvil y dejaría de seguirla en las redes sociales: "Ni te voy a seguir cogiendo el teléfono ni contestando. Hasta aquí hemos llegado".

Y terminaba con un escueto: "¡Hasta 'nunqui'!".

La aludida, satisfecha

No parecía afectar a Carmen Lomana el mensaje que había dejado Pilar para ella. Más bien al contrario, ya que la réplica de Carmen era la siguiente: "Ojalá me bloqueara de su vida. Que no volviese a hablar de mí mentiras".

La entrada de Pilar Vidal en plató

Ya en la reunión previa al inicio del programa, pese a que intercambiaban escuetos saludos, los compañeros habían advertido la tensión reinante entre ellas. Ellas lo admitían.

A los pocos segundos de sentarse, Lomana, a la que se notaba molesta, lanzaba su primer dardo y afirmaba no haber conocido a Pilar en un primer momento: "Hay algo como extraño, porque se peina de repente y digo: ¡Uy! ¡si soy yo! La he visto de perfil y digo, ha habido un duplicado aquí […] ¡Qué cambio, qué ha pasado aquí!".

Pilar tampoco se quedaba corta y expresaba: "Yo la prefiero sincera".

El problema, lejos de estar próximo a relajarse seguía aumentando la tensión, repartía leña para todos e incluso llegaba al punto en el que involucraba a otros colaboradores como Gema o Miquel, que eran casi obligados a posicionarse a favor o en contra de una u otra colaboradora. Probablemente no haya sido el último episodio de esta historia.