Carmen Lomana y Pilar Vidal, en pie de guerra por las palabras de la empresaria: "Mala persona, te voy a bloquear, para mí no existes"

La empresaria y colaboradora de Espejo Público, Carmen Lomana ha vuelto a revolucionar las redes. Hace unos días, la 'socialité' protagonizó una campaña publicitaria para una conocida cadena de comida rápida. En la misma se la podría ver enumerando algunas de las características de la hamburguesa, situada sobre una mesa cuidadosamente colocada. Hasta ahí, todo normal, pero es el momento en el que Carmen Lomanase dispone a morderla, el que ha dado pie a una nueva polémica.

En el vídeo, difundido a través de redes sociales, se puede ver cómo se la aproxima a la boca, y actúa como si hubiera mordido, aunque no queda claro si efectivamente lo ha hecho. Algunos usuarios afirman que realmente no llegó a morder, mientras otros defienden que sí. El programa conducido por Lorena García Díez, Espejo Público, ha querido llegar hasta el fondo del asunto para poner fin a la controversia.

Lomana deja un recado a Vidal

Para ello han contactado directamente con la protagonista del 'spot' publicitario. Durante la conversación, Lomana habría dejado un recado a Pilar Vidal que ha puesto en alerta a la colaboradora. Ambas han mantenido algún enfrentamiento previamente, aunque como afirma Vidal: "Yo pensé que teníamos una buena relación ahora y que habíamos enterrado el hacha de guerra, pero si veo que ella vuelve a sacar el hacha, pues vamos a la batalla, no?".

Carmen Lomana se ha pronunciado. Niega que comer hamburguesas con las manos no tenga 'glamour': "¡Pero qué tontería! Pero no seas cursi. Es cuestión de saber comer hamburguesa con la mano, que es como hay que comerla", comienza explicando, "luego me las lavo, además no tienes por qué mancharte... hay que saber cómo tomarla", recuerda.

Ante la acusación de no haber mordido la hamburguesa en el vídeo, la empresaria exclama: "¡Cómo que no... se nota que no lo has mirado". También le ha dedicado unas palabras a "los listillos" que le acusan de no haberse comido una hamburguesa en la vida o le exigen que muerda "con ganas", Carmen Lomana considera que "eso es la ordinariez... la forma de morderla. Yo la muerdo como hay que morder, no como si fueras un orangután".

"Me daba un poco de apuro"

Confiesa que en principio tuvo sus reservas: "Me daba un poco de apuro, porque digo 'igual voy a salir horrible'. A pesar de todo, sí es cierto que en un primer momento no la muerde: "En uno le doy un besito... y a continuación le pego un mordisco. Lo del besito es cierto".

Al ser preguntada sobre si vería a Pilar Vidal comiéndose una hamburguesa, Lomana ha respondido en tono jocoso: "Bueno... una no, se va a comer 3 (risas)". Una frase que ha hecho explotar a la periodista, quien no se muestra sorprendida en un primer momento ante este tipo de declaraciones. "Muy en su línea (...) es que se retrata (...) lo mejor que podía hacer es decirlo", asegura Vidal.

"Te voy a bloquear"

Dirigiéndose directamente hacia ella, Pilar Vidal asegura: "Carmen eres mala persona, y eres maleducada, porque eso es de mala educación (...) te has inventado una vida que nadie se cree (...) y ahora Carmen Lomana sí que ha empezado la guerra (...) ni amigas ni conocidas, ni cordialidad, para mí ya no existes Carmen Lomana (...) y no me llames ni me mandes mensajes, que ahora mismo te voy a bloquear".

Espejo Público ha logrado contactar con la protagonista de la polémica, con el fin de darle una oportunidad de matizar sus palabras: "Estoy tan indignada", afirma nada más responder la llamada. La influencer, que se encontraba en una reunión, alega que desconocía que la entrevista se fuera a emitir: "No es ninguna burla, es por lo rica que está, eso es lo que he dicho, y porque sé a ella le gusta comer muy bien".