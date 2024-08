¿Cuál de estos famosos no ha felicitado a Pilar Vidal en su cumpleaños?: "Entiendo que es por la diferencia horaria"

La colaboradora de Espejo Público, Pilar Vidal, hace tan solo unos días estaba de celebración. El pasado 24 de agosto, fue su cumpleaños, y como se pudo ver en sus redes sociales, decidió celebrarlo en alta mar, y rodeada de los suyos. Pese a encontrarse de fiesta, la periodista quiso acordarse de sus seguidores y todos aquellos que le había felicitado. En una 'storie' aseguraba: "Muchas gracias a todos por los mensajes de felicitaciones, me lo he pasado genial, he navegado por toda la bahía de Denia, Jávea con toda mi familia, así que os mando un beso muy fuerte".

Antes de finalizar, Vidaltambién optó por mandar un mensaje a una de las celebridades más reconocidas a nivel internacional, que se dejó ver por el Santiago Bernabéu junto a su hijo: "Oye que me he enterado que Kim Kardashian está en Madrid, pues nada Kim que te he dejado el hueco, ahora voy yo para allá, así que ya te puedes marchar", bromeaba.

"Creo que ninguno te felicitó"

A raíz del cumpleaños de la colaboradora, Espejo Público ha propuesto un juego al resto de tertulianos. La idea es que adivinen cuál de los siguientes personajes conocidos no la han felicitado. Los cuatro personajes son: Terelu Campos, Tamara Falcó, Isabel Preysler, y 'El Turronero'.

Raúl 'Aplausito', y Lorena García son los primeros en aventurarse. El fotógrafo anticipa: "Yo voy a ser malo, y yo creo que ninguno de los cuatro te felicitó". La presentadora de Espejo Público, por el contrario, apunta a Tamara Falcó, mientras que Gema López asegura que "yo creo que solo te felicitó 'El Turronero'". Lorena Vázquez finaliza afirmando que "yo creo que no te felicitó Terelu".

"Está muy lejos"

Pilar Vidal se ha pronunciado, poniendo fin a las especulaciones: "De esas cuatro personas, me falta, entiendo que es por la diferencia horaria, porque está de viaje, porque está muy lejos, Tamara". Un razonamiento que no parece convencer al resto de colaboradores, aunque Vidal continúa mostrándose segura de que es cuestión de tiempo que se produzca.

Fueron "generosísimos"

"Las otras tres personas, a las que les tengo mucho cariño, las tres me felicitaron, además, hubo dos llamadas, desde fuera de España, desde muy lejos, con mucho tiempo de diferencia horaria", continúa explicando la periodista de 'ABC'. Gema López no puede evitar espetarle: "Es decir, Tamara está lejos y la disculpas, y los que están lejos y te llaman, está guay", sostiene. López continúa afirmando en tono irónico: "Lo que puede hacer es felicitarle las Pascuas".

Pilar Vidal recuerda que "sobre todo la llamada de José Luis, desde muy, muy lejos con otro amigo en común que tentemos, tengo que agradecerla, y la de Isabel por supuesto, y la de Terelu, por supuestísimo como siempre, me llamó, le conté lo que había hecho (...) y fueron muy cariñosas, porque de ahí te tengo que decir que a los cuatro los quiero muchísimo, son cariñosísimos y generosísimos, con eso te lo digo todo", finaliza Vidal.