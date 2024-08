Pilar Vidal... ¿la colaboradora más 'fiestera' de Espejo Público? | claves para evitar la resaca

Son más de 1200 pueblos en España los que celebran sus fiestas estos días de verano, lo que va ligado en algunas ocasiones a un exceso de comidas y bebidas. Seguro que si utilizas las redes sociales a menudo, en algún momento te has topado en Instagram con vídeos y fotos de tus amigos o conocidos celebrando en sus respectivos pueblos. Pero, ¿ qué ocurre después? Pues llega la temida resaca en la mayoría de los casos. ¿Va ligado con la edad la intensidad de las resacas? Los colaboradores de Espejo Público abordan diferentes mitos relacionados con el alcohol. Aunque antes, una imagen...

Hemos podido ver a nuestra colaboradora Pilar Vidal de fiesta, y también algo dormida. Sombra aquí, sombra allá... y alguna que otra siesta en maquillaje, también. Eso sí, nos explica que se trata de una imagen tras "un viaje a Jerez", por lo que se encontraba cansada.

La resaca... ¿va con la edad?

"El director de este programa me dio la bronca"

La presentadora del programa, Lorena García, daba paso a esta sección así: "Si hay una experta en fiestas es ella, la gran Pilar Vidal". La colaboradora no niega que le gusta disfrutar de la vida: "hay un amigo mío que dice 'ya dormirás cuando estés en la caja'", a la vez que cuenta "las pasadas navidades, el director de este programa me dio la bronca porque salí mucho, muy seguido", confiesa. "¿Qué voy a hacer? a mi me encanta socializar", termina admitiendo.

El Doctor Darío Fernández ha acompañado a nuestros compañeros de Espejo Público en directo y explica que "no hay edad, la resaca es popular y puede afectar a cualquier persona. Es cierto que hay personas que son metabolizadores lentos del alcohol y les afecta con menos dosis. Pero todo aquel que se tome cuatro copas o más, casi la tiene asegurada la resaca", sentencia.

¿Hacer base antes de beber?, ¿Tomar protector de estómago antes de beber?, ¿Beber agua entre copas?, ¿No mezclar bebidas?, ¿Tomar ibuprofeno antes de dormir?, son algunos de los mitos más comunes que se escuchan en la sociedad a la hora de hablar del alcohol y la resaca. En el vídeo superior puedes comprobar las respuestas del doctor a todas estas cuestiones. Además, nuestros colaboradores nos cuentan sus opiniones.