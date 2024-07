Carmen Lomana huye de la polémica con Pilar Vidal y se va de vacaciones: "Jamás le he llamado gorda"

Este jueves ha estallado la guerra entre Carmen Lomana y Pilar Vidal. Las colaboradoras han puesto fin a su amistad después de que la empresaria haya realizado un comentario que ha dolido a Vidal. Desde entonces, la periodista y colaboradora de Espejo Público sentenció a Lomana bloqueándola de todos los sitios: "Ahora sí que ha empezado la guerra (...) ni amigas ni conocidas, ni cordialidad, para mí ya no existes Carmen Lomana (...) y o me llames ni me mandes mensajes, que ahora mismo te voy a bloquear".

Todo empezó por el último spot publicitario de la empresaria, donde se la puede ver comiéndose una hamburguesa de una conocida cadena de comida rápida. Sin embargo, esta campaña publicitaria ha creado la polémica, ya que las redes aseguran que no pega bocado alguno. Para salir de dudas, desde el equipo de Espejo Publicó se contactó con la protagonista para preguntarle por ello y en esta llamada, Lomana habría dejado un recado a Pilar Vidal.

Al ser preguntada sobre si vería a Pilar Vidal comiéndose una hamburguesa, Lomana ha respondido en tono jocoso: "Bueno... una no, se va a comer 3 (risas)". Una frase que ha hecho explotar a la periodista, quien no se muestra sorprendida en un primer momento ante este tipo de declaraciones. "Muy en su línea (...) es que se retrata (...) lo mejor que podía hacer es decirlo", asegura Vidal.

Pilar Vidal mantiene su enfado

Aunque la colaboradora este jueves se marchó enfadada, ha asegurado este viernes que está "muy bien, feliz, contenta". Además, ha aprovechado para agradecer a la gente que se hizo eco de lo ocurrido y le llamó para preguntarle cómo se encontraba. Y a la pregunta de si se arrepiente de haber sido tan dura, la periodista responde que "no, para nada. Yo creo que hay veces y hay personas a las que las tienes que parar de alguna manera".

No es la primera vez que ambas colaboradoras protagonizan un enfado por este motivo. Sin embargo, la periodista creía que el tema ya estaba zanjado: "Este tema ya viene de tiempo y yo ya había hecho las paces. No es la primera vez que sucede y como no es la primera vez, veo que es imposible. Entonces, cuando hay algo imposible, lo mejor es zanjarlo y ya está".

Carmen Lomana huye de la polémica

Antes de que Carmen Lomana se vaya de vacaciones y deje la polémica avivada en Madrid, un equipo de Espejo Público la ha pillado en la estación de tren y le ha preguntado si quiere hacer las paces con Pilar Vidal, a lo que la empresaria y colaboradora del programa ha respondido que ella no tiene que hacer ningunas paces, porque no ha hecho nada malo.

Mientras se le preguntaba por lo ocurrido este jueves, ella ha asegurado que "no hay nada que solucionar mientras que sigáis inventando historias". También ha aprovechado para tirarle un dardo a Vidal: "Que no quiero hablar, cualquier cosa se convierte en victimismo y yo no voy a entrar en este juego. Pilar se está haciendo muy famosa con el cuento de decir que yo la llamé gorda, cuando jamás, jamás la he llamado gorda y eso lo puedo prometer".

Antes de subirse al tren, Lomana ha aprovechado para mandar un último mensaje a sus compañeros: "Que paséis un buen verano".