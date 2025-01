Pilar Vidal, sobre sus lágrimas por su batalla contra el sobrepeso: "Hay gente que dice que es genética. Es mentira"

Después de reconocer en varias ocasiones sus problemas de peso, prácticamente desde el momento en que nació, la periodista y colaboradora de Espejo Público, Pilar Vidal, no podía evitar las lágrimas, al recordar todo por lo que ha pasado en su continua lucha con la báscula, en el programa 'Y Ahora Sonsoles'.

"Todo el mundo se cuida"

Un día después, Pilar se abría en Espejo Público y relataba cómo ha pasado las últimas horas después de sus confesiones en directo. Manifestaba entender que el tema de la obesidad sea un tema tabú para muchas personas que lo sufren o que no lo afrontarían con honestidad: "Hay gente que dice que es genética. Es mentira".

Un origen emocional

Pilar Vidal reconoce que en su caso el foco principal del problema de sobrepeso es psicológico, que en gran medida involucra a sus padres.

"Tu quieres ser la mejor versión de ti mismo. Sobre todo para tus padres", expresaba Pilar Vidal, que admitía ese componente emocional evidente como raíz de este conflicto.

Tocar fondo

La periodista no tiene claro qué sentimiento le embarga en el momento en que es víctima del impulso de comer en exceso, pero sí que tiene la sensación de verse superada por las circunstancias.

"Lo normalizas y no lo ves, no te ves", explicaba al tiempo que contaba el consejo de una amiga de hacerse una foto y mirarse sin ropa, sin embargo no es capaz: "No lo hago".

'Shocks' emocionales

Pilar confesaba estar en tratamiento psicológico, lo que le ha hecho darse cuenta de que los reveses (rupturas, pérdidas, etc.), que sufre cada uno a lo largo de su vida, necesitan curación.

Ahora se muestra decidida y preparada "para volver a ser una de las mejores versiones de mi misma". Explica que lo hace única y exclusivamente por decisión propia, por su bienestar físico y mental.

Subraya la gran repercusión que tiene la exposición mediática que implica que su profesión se desarrolle de cara al público, en una televisión. Cosa que le ha pasado factura, pero siguiendo las recomendaciones de su psicólogo ha dejado de preocuparse por los comentarios y opiniones de la gente.

Un acercamiento sorprendente

Tal fue la repercusión del testimonio de Pilar, que originó algo que hace unos meses parecía impensable. La también colaboradora Carmen Lomana telefoneó a su compañera para transmitirle su amor y admiración, gesto que Pilar agradecía públicamente.

Petición de respeto y comprensión

De igual manera que en los últimos años se habla y se está luchando por la consideración de la salud mental, Pilar Vidal hacía un llamamiento para que se trate con igual respeto esta enfermedad o trastorno que padecen "muchísimas personas", en palabras de la periodista: "Igual que hablamos de cáncer, de la salud mental (...) Hay que normalizar y hay que tomarlo en serio. Sobre todo en la sociedad. Es que es un estigma".

