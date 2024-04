Carlos Alsina: "No veo que a Salvador Illa se le pueda reprochar nada ilícito ni irregular"

Señala Carlos Alsina (Más de Uno) que el candidato del PSE a las elecciones del País Vasco 2024,Eneko Andueza, no le ha contado en su entrevista cuándo tiene previsto encontrarse con el PNV para formar un nuevo Gobierno después de la victoria del partido de Andoni Ortuzar.

Mantiene que en la conversación que han mantenido ni si quiera le confirma que él vaya a formar parte del nuevo Gobierno del País Vasco y le ha dicho que aún no lo tiene decidido. "El PSOE de Euskadi quiere más consejerías dentro de ese nuevo Gobierno", mantiene Alsina. El periodista cree que esa consejería podría ser la de Sanidad pero Andueza no ha confirmado ni si quiera que vaya a ser vicelehendakari. "Con Urkullo sí ha habido una vicelehendakari pero puede ser que ahora no haya", añade Alsina.

"Es el tercer peor resultado del PSOE en las autonómicas vascas"

A Alsina le parece exagerada la celebración del PSOE porque es el tercer peor resultado del partido en las autonómicas vascas. "Si dices que es bueno puede parecer que tus ambiciones llegan hasta ahí y el PSOE ganó las últimas elecciones generales en el País Vasco", destaca. "Siempre te explican que en el País Vasco hay muchos votantes que votan una cosa en las generales y otra distinta en las autonómicas. Los partidos tendrán que saber por qué sucede esto y en esa tarea no se consigue nunca tener una respuesta concreta", asegura Alsina.

Alsina analiza los últimos movimientos en el Caso Koldo

El comunicador ha valorado la comparecencia de Koldo García en el Senado, implicado en la trama del cobro de comisiones por la venta de mascarillas en la época de la pandemia. Cree que Koldo no quiso hablar de ninguna provocación que pudiera afectar al PSOE. "Es la posición de alguien que se declara inocente y viene a que le condenen además políticamente", sostiene.

Observa además Alsina que el hecho de que coincidieran en el tiempo la comparecencia de Koldo en el Senado y la del exministro de Sanidad Salvador Illa en el Congreso puede llevar a malinterpretarse y que se vea que están los dos en la misma liga cuando no es así.

"Illa dice que él se ha visto una vez con Koldo cuando era el asesor de Ábalos en el ministerio de Fomento. Luego le remite a sus asesores del ministerio para que vea si hay o no que contratar y uno de ellos es el jefe de gabinete del señor Illa. No veo que a Illa se le pueda reprochar nada ni ilícito ni irregular. Es el exministro de Sanidad que acude a responder lo que se le pregunte".

Añade además Alsina que "el hecho de que personas imputadas en una conversación de la UCO hablen de alguien no significa que Illa esté pringado". "Que hablen de ti dos en una conversación no significa que tú hayas hecho nada ni tengas ninguna relación con ellos".