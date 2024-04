Eneko Andueza (PSE): "Pedro Sánchez ha sido un activo importante en este resultado"

Eneko Andueza, candidato del PSOE a las elecciones del País Vasco 2024 celebradas este domingo ha valorado el resultado de los comicios que han igualado en votos al PNV y a BILDU aunque la primera formación ha obtenido más volumen de votos. Andueza se siente "muy satisfecho" con los resultados que ha obtenido su propia formación, 12 escaños y un 14,22% de los votos. Señala que el PSE va a ser "imprescindible para marcar el futuro Gobierno y están esperando la llamada del PNV para empezar a avanzar".

El PNV de Imanol Pradales ha celebrado la victoria de su partido. Una victoria por la que también le ha felicitado Andueza pero sin hablar aún de pactos previsibles entre ambas formaciones. Ya se han felicitado pero aún no han hablado de peticiones para el próximo Gobierno. Señala que sus preocupaciones ante un nuevo Gobierno son cuestiones como sanidad, educación, vivienda, modelo de cuidados, o industria. "Ese será el eje del próximo Gobierno", avanza.

"En las próximas semanas se verá que el PSE cumple con su palabra"

Andueza mantiene que a Pedro Sánchez no le ven como un lastre en la campaña del PSOE vasco como han apuntado algunos foros, sino todo lo contrario. Mantiene que en el último mes ha acudido de visita al País Vasco hasta en 4 ocasiones y ahora "somos la llave de las políticas". "Sánchez ha sido también un activo importante en esta campaña y en el resultado. "En las próximas semanas se verá que el PSOE cumple con su palabra", mantiene.

El del PSOE defiende que su formación siempre ha sacado pecho de ser "una garantía de la pluralidad". "Si no que no se cuente con el PSOE de Euskadi. Sabemos cuál es nuestro papel y estaremos a la altura de las circunstancias y no vamos a contribuir a lo que pueden pretender otros partidos soberanistas". Mantiene por otra parte que sí ha habido otros partidos que han contribuido a ello y que "algunos han engordado a costa de Podemos y Sumar porque le han hecho el caldo gordo a EH Bildu".

"El PNV se ha dejado unos cuantos votos que han beneficiado a Bildu"

Ahora el PSE se presenta como dique de contención de Bildu, un partido que se ha quedado a punto de ganar las elecciones. "El que ha sufrido el desgaste ha sido el PNV que ha dejado unos cuantos votos que han beneficiado a Bildu. Si nosotros hubiéramos contribuido a hacerle el caldo gordo a Bildu no tendríamos los resultados que hemos obtenido. Hemos subido 2 escaños y somos más determinantes que nunca", mantiene.