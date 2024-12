Ábalos entrega un informe de 85 páginas al juez con las 25 contradicciones de Aldama ante la AN

Un informe presentado por la defensa del exministro José Luis Ábalos ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por el caso Koldo pone sobre la mesa lo que considera que son 25 contradicciones en las que habría incurrido Víctor de Aldamaen su declaración voluntaria del pasado 21 de noviembre ante el instructor del caso en la Audiencia Nacional.

Es un documento de 85 páginas en el que el exministro intenta desmontar esas aseveraciones de Aldama a preguntas de su abogado José Antonio Choclán y trata de desbaratar a base de artículos de prensa, fotografías y agendas oficiales de La Moncloa aseveraciones que van desde el supuesto viaje organizado por el conseguidor a México en 2019, hasta el viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Un ejemplo de ello es cuando niega que fuera Koldo García, su exasesor ministerial, quien buscara en 2018 quedar y conocer al empresario tras una primera presentación en una cafetería cercana al Ministerio. Para mantener este argumento se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil 211/2024 que recoge mensajes de Aldama con su hermano Rubén, entonces del cuerpo de escoltas de Transportes, en el que le muestra su interés por acercarse tanto a García como a Ábalos. "Desde un primer momento, cuando aún ni se conocían, Víctor de Aldama intentó invitar y hacer regalos al ministro Ábalos y a Koldo García", detalla.

La defensa de Ábalos también se apoya en publicaciones de prensa para señalar que en realidad Aldama y Koldo García posiblemente se conocieron antes de 2018, en el 2000 cuando los dos trabajaron para el empresario Alberto Cortina.

Acerca de la gestión que Aldama dijo haber llevado a cabo para organizar una reunión que buscaba que la empresa 'Have Got Time' consiguiera una licencia de hidrocarburos en diciembre de 2020, Ábalos precisa que es imposible puesto que esa sociedad "no existía es esta fecha y nunca solicitó ser operador". De esta manera, dice que es "imposible" que la declaración de Aldama al respecto sea veraz sobre este asunto. De hecho, lamenta que esa revelación "fue lo único que declaró sobre la trama de los hidrocarburos en su declaración del 21 de noviembre" sin que además fuese interpelado en ningún momento por el fiscal Luis Pastor al respecto, "a pesar de que los informes de la UCO demuestran que no es verdad".

Ábalos dice que Sánchez "no le ha debido ni le debe nada" a Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos también asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "no le ha debido ni le debe nada" a Víctor de Aldama, a quien "jamás" invitó al polémico acto del PSOE en la Latina, donde se fotografió con Sánchez.

En este documento que Ábalos ha entregado al magistrado del Supremo, sobre los proyectos de AENA, niega el supuesto agradecimiento de Sánchez a Aldama por una presunta labor diplomática a favor del Gobierno. No reconoce, "por imposible", que Sánchez agradeciese a Aldama "ninguna colaboración respecto a las relaciones con México" porque se canalizan a través de los órganos del Estado y porque el presidente ya había visitado de manera oficial el país con anterioridad.

Ábalos defiende a Sánchez al decir que "ha dado un papel relevante a las políticas internacionales y es quizás el presidente español que ha tenido mayor presencia internacional, con dominio de idiomas, que no le ha asustado moverse fuera de nuestras fronteras y que ha dado a España cada vez más peso en la esfera internacional". "Dicho todo esto, ¿por qué el presidente Sánchez va a tener que agradecerle algo de Aldama? No le ha debido ni le debe nada", añade.

Es por lo que asegura que es "falso" que Aldama, tras el viaje a México en 2019, tuviera más "proyectos encima de la mesa" que ofrecer al Ministerio "como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA", porque el gestor aeroportuario de España desde 2016 ya era socio operador en 12 aeropuertos de México. Continúa diciendo que "ni el presidente ni el Gobierno de España necesitaban del concurso de Aldama" para estrechar estos lazos.

En cuanto al acto, asegura que "jamás" invitó al empresario puesto que, "al ser un acto abierto del PSOE" para cargos, militantes y simpatizantes, "no era necesario ningún tipo de invitación ni requisito para la asistencia" al ser la entrada libre.

En la declaración que realizó la semana pasada ante el Supremo, Ábalos describió a Koldo como "la persona de referencia" para llegar a él, su "asistente personal", "la persona que le iba a la farmacia, le compraba tabaco".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com