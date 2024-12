El ministro Torres desmiente las acusaciones de Aldama: "No puede haber prueba de lo que nunca pasó"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto ha negar las acusaciones de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la 'trama Koldo'. Según Aldama, Torres visitaba pisos alquilados en Madrid acompañado de "señoritas".

En declaraciones en el Congreso, Torres ha anunciado que ampliará la denuncia que ya presentó contra Aldama por otras acusaciones similares. El ministro ha calificado estas afirmaciones como "mentiras y falsedades" y ha señalado que no existe ni una sola prueba que sustente los señalamientos del empresario.

Las declaraciones de Aldama ante el Tribunal Supremo apuntan a que él pagaba el alquiler de varios pisos situados en Atocha y en los barrios de Salamanca y Justicia, supuestamente utilizados por Torres y el exministro José Luis Ábalos. Según Aldama, ambos acudían a estos inmuebles acompañados de mujeres. Torres, sin embargo, ha desmentido estas acusaciones.

"Estamos ante un ataque inaceptable a mi honor y a mi honestidad, que es injurioso y calumnioso", señala el ministro. Además, Torres ha solicitado a sus servicios jurídicos que accedan a la declaración exacta de Aldama para preparar la ampliación de la acción judicial.

Además, ha denunciado que estas acusaciones buscan causar un daño personal y moral, y ha asegurado que no deben quedar impunes. Para Torres, el empresario carece de credibilidad, ya que realiza señalamientos "sin ninguna prueba" y ha reiterado que "no es posible que presente pruebas porque no se puede probar lo que no ocurrió".

Dcelaraciones de Aldama

Víctor de Aldama ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo y ha ratificado las acusaciones contra el exministro José Luis Ábalos. Ha mostrado pantallazos de conversaciones de WhatsApp sobre contratos públicos que ha estimado de 3,5 a 4 millones de euros las comisiones recaudadas, de las cuales afirma, parte fue destinada al PSOE sin precisar montos exactos, según fuentes jurídicas.

Aldama ha detallado que parte de las comisiones fueron repartidas entre él, Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García. También confirmó el pago de 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, señaló a Koldo como pieza clave para facilitar contactos en el Ministerio, incluso antes de los contratos de mascarillas actualmente investigados. El empresario ha asegurado que pagó el alquiler de tres apartamentos turísticos en Madrid, en los que, según él, estuvieron Ábalos y el ministro Ángel Víctor Torres acompañados de mujeres.

La declaración de De Aldama se ha extendido por tres horas, y tiene lugar un día antes de la comparecencia de Koldo García . Además, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que su equipo entregará al Supremo informes que desmienten las afirmaciones sobre contratos "preadjudicados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com