Cándido Méndez, sobre la salida de Montoro del PP: "Es muy grave, estábamos en una recesión económica brutal mientras había gente que se estaba forrando"

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicaba en la mañana de este jueves a la dirección del PP, su decisión de dejar la militancia del partido, tras conocerse que un juzgado de Tarragona le estaba investigando por favorecer presuntamente a empresas fabricantes de gases industriales.

En la misma tarde de este jueves, el exministro mandaba un comunicado confirmando que no había pruebas contra él. "En lo que se refiere a mi inclusión como investigado, se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro".

Los 7 delitos que se le atribuyen a Montoro

Pero el juez considera que desde el Gobierno, Montoro habría impulsado una serie de leyes que beneficiaron a empresas que a la vez eran clientas de un despacho que él mismo había fundado, y se le atribuyen 7 delitos: por fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental entre otros.

El comunicado de Montoro

Textualmente, las palabras de Cristóbal Montoro en su comunicado decían: "Desde el primer día en el cargo de Ministro de Hacienda he sido objeto de sucesivas campañas de insidias en prensa y preguntas e interpelaciones parlamentarias sobre mi relación con el equipo económico. Empresa con la que tengo ninguna relación desde 2008. Como he venido reiterando en mis múltiples comparecencias públicas, han esperado a mi salida del Ministerio en 2018 para iniciar una investigación judicial con sumario secreto que ha durado 7 años. Lo que ya es un hecho absolutamente anómalo, en el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno. Mi inclusión como investigado se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación a la postre, que haber ocupado el cargo de ministro. Por todo lo anterior, en la confianza en las instituciones del estado de derecho, haré uso de los mecanismos legales".

"Este caso es muy grave"

Un comunicado que no ha dejado indiferente a nadie, y ha sido comentado en Espejo Público por Cándido Méndez, el ex secretario general de la UGT, quien ha pedido que los dos grandes partidos deberían dejar que los jueces trabajen. "Deberían tomar decisiones muy claras los dos grandes partidos contra la corrupción y a favor de la transparencia, en el funcionamiento de sus partidos y de las instituciones. Este caso es muy grave: porque se sale del Gobierno, se constituye una consultora, se vuelve al Gobierno, se incrusta a la gente de la consultora en el nuevo Gobierno, se modifican leyes a demanda para beneficiarlos", ha explicado el colaborador de Espejo Público.

"Estábamos en una recesión económica brutal mientras había gente que se estaba forrando"

El exministro ha reconocido que el principal problema fue que: "se inició esta dinámica de corrupción política, moral y económica en una situación en la que en aquel año había casi 6 millones de trabajadores en paro en nuestro país, cuando estábamos en medio de una recesión económica brutal, mientras que había gente que se estaba forrando".

