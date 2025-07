Se dispara el consumo de anabolizantes en chicos de 18 y 20 años que se juegan la vida

Llega el verano y la mayoría de chicos trabajan sus cuerpos para mostrarlos bonitos y fuertes en la playa, y con ello, aumenta el tráfico de anabolizantes. Lo que no saben, es que tener un cuerpo de 10, en muchas ocasiones supone estar cerca de la muerte.

Los tres tipos de suplementación deportiva

Existen muchos suplementos que se emplean para mejorar nuestros entrenamiento. Por un lado están los que se toman antes del entrenamiento, que son la cafeína y la taurina, y sirven para estimular y fomentar la concentración durante el entrenamiento. Por otro lado, están los suplementos que se toman durante el entrenamiento, en este caso serían los electrolitos, el sodio o el potasio, que sirven para reponer nutrientes que se pierden durante el entrenamiento mediante el esfuerzo y el sudor.

Lo rápido puede salirte muy caro

Y por último, existen los suplementos que se toman después del entrenamiento que serían: la proteína y los recuperadores, y que sirven para ayudar al crecimiento muscular y a la recuperación. Todos estos formarían parte de los suplementos legales, pero existe también un mercado negro para quienes buscan ganar músculo de forma rápida, pero esto puede provocar infartos y muertes.

"Mi vida es otra, no tengo líbido y tengo falta de erecciones"

Espejo Público ha hablado con una de las víctimas de consumir estas sustancias fatales. Se trata de Ángel, quien ha reconocido que: "Mi vida es otra, tengo falta de erecciones, perdí la líbido. Me desconecté de esa parte de mí, es como si no estuviera. Tengo que hacer uso de fármacos para mantener la líbido. He tenido depresión, pensamientos muy duros...".

"El consumo de sustancias se ha disparado en chavales de 18-20 años"

Además, el programa de Antena 3 ha tenido la oportunidad de hablar con Rubén Bravo, un nutricionista experto en actividad deportiva, quien ha reconocido que: "Cada vez es más habitual, se ha disparado en chavales de 18-20 años que quieren conseguir un cuerpo en 6 meses, que lo conseguirían en 4 años. Se pinchan sustancias que pueden marcarles para siempre. Tuve un chico de 18 años que dejó de tener erecciones durante 1 año entero por el mal uso de estas sustancias".

Los problemas de salud mental que esconden

Detrás del consumo de estas sustancias, existen problemas de salud mental. Según ha confirmado el experto en nutrición en Espejo Público: "Lo que buscan es un cuerpo musculado, cuando empiezan en este ciclo, son unos 'super hombres', pero cuando dejan el ciclo, se feminizan y entran en depresión".

