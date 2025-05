Sergio Pérez, contra Aitana: "Ella tiene una queja continua de la prensa y ahora lo expone en su concierto"

La cantante Aitana ha reunido a un grupo de fans en un evento promocional de su nuevo disco 'Cuarto Azul'. En esta 'Listening Party' la artista ha dado a conocer sus nuevos temas con sus seguidores. Entre canción y canción Aitana también ha hablado de su vida privada y de cuál es ahora su situación sentimental.

La artista aprovechó también este momento para hablar de sus problemas de salud mental y de cómo se encuentra en este momento. Cuenta que ha estado un año soltera en un tiempo que ha usado para encontrarse a sí misma dejando entrever que ahora sí tiene una pareja en su vida. Llega a bromear incluso con la idea de que la prensa siempre le atribuye parejas aunque no sea cierto.

"No se puede entender que a Aitana no se le pregunte por su vida privada"

Señala Sergio Pérez, colaborador de Espejo Público, que Aitana se contradice con estas acciones. "Ella tiene una queja continua de la prensa y de hablar de su vida privada y ahora lo expone en su concierto". "Si te quejas y pides que no se hable de tu vida privada, no se puede entender que no se pregunte".

Cuenta el reportero que él mismo acudió a la presentación de su documental y que lo que se exigió a la prensa por parte de las personas que organizaban el photocall fue que no se preguntara nada de su vida privada a la artista.

