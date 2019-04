Penélope Cruz celebró su cumpleaños votando mientras Pilar Rubio y Sergio Ramos madrugaban para votar

Sergio Ramos y Pilar Rubio publicaban un vídeo en us perfil de Instagram en el que se les veía a ambos votando a primera hora de la mañana.

La actriz Leticia Dolera compartía otra imagen votando: "Mi madre me ha hecho esta foto. Lueho ha votado ella. Yo me he echado a llorar. Nos hemos abrazado", relataba la intérprete en su cuenta de Twitter. La modelo Judiht Mascó y la actriz Penélope Cruz eran otras de las que compartían su imagen votando.

Pero no todo eran votos a algunos famosos también les tocó cumplir con sus obligaciones como ciudadanos. Es el caso de Loquillo, Paco León y Juan Diego Botto que formaron parte de la mesa electoral en esta jornada.