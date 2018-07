GUERRA CONTROL RTVE

Tras las filtraciones para presidir de forma provisional RTVE, varios nombres han salido a la luz. Entre ellos se encontraba Arsenio Escolar, que esta mañana en 'Espejo Público' ha contado como ha vivido esta semana convulsa. Después de la llamada de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias ha asegurado su negativa a la propuesta. "Si no veo un apoyo claro hacia mí no me metáis en ese avispero", afirma.