Arancha González Laya, sobre Rusia y los cambios en las relaciones internacionales de Estados Unidos: "Hoy es nuestro enemigo"

Arancha González Laya, ministra de exteriores en los años 2020 y 2021 en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, abordaba el cambiante panorama internacional en cuanto a las relaciones geoestratégicas se refiere. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha producido con giro radical en la postura de Estados Unidos. El mandatario estadounidense ha iniciado negociaciones con Rusia para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Europa y la misma Ucrania han sido excluidas de esas conversaciones.

Lo expresado por Donald Trump en el escaso mes y medio que lleva al frente de EEUU, no ha sido poco ni carente de contenido. Los cambios son notables y numerosos. El norteamericano parece haber asumido como cierto la totalidad del relato de Vladimir Putin. Ha acusado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de mentir, y a su país de ser el responsable del inicio de la guerra.

"Unidad europea, fortaleza europea y la respuesta lista"

González Laya comenzaba refiriéndose al consenso europeo, que no atraviesa su mejor momento. Además los escollos empezarían mucho más cerca. La postura del Gobierno de España, aunque depende del ministerio de Asuntos Exteriores, no sería compartida por los dos partidos que conforman el Ejecutivo y sería otro motivo de fricciones entre el Partido Socialista y Sumar.

La exministra del Partido Socialista apelaba a la experiencia adquirida durante el primer mandato del presidente americano y a aprender de sus recientes encontronazos con México o Canadá. Al mismo tiempo instaba a los europeos a dejar atrás esa actitud de inferioridad y afrontar las relaciones con EE.UU. desde la seguridad y de forma estoica. Responder claramente con hechos y hacerlo de manera unida y fuerte.

"Una guerra en la que vamos a perder los dos"

Frente a la guerra comercial y el intercambio de aranceles, la propuesta de la exministra para evitar daños económicos en ambos bloques es la diplomacia. Dialogar y encontrar soluciones consensuadas: "Hacerles entender que es mejor negociar".

Sin embargo no descarta que haya que tomar medidas de no alcanzar ese entendimiento y también advertía que la anticipación sería crucial: "Vamos con una posición de fuerza si tenemos nuestras sanciones preparadas y listas".

"El Mundo ha cambiado"

Los intereses de Estados Unidos no son los mismos. Arancha González Laya aclaraba que la seguridad del continente debe ser una de las principales preocupaciones de los europeos. Debido al transcurso de los acontecimientos no podemos seguir compartiendo la seguridad de Europa con Estados Unidos.

"Hoy es nuestro enemigo"

González Laya advertía otra variación significativa de los últimos tiempos. La exministra considera que Rusia ha pasado de ser ese históricamente "vecino incómodo", a ser un enemigo de Europa con el que hay que tener especial precaución. Hacía una clara alusión a la invasión de Rusia a Ucrania: "Cuidado con este enemigo, que está rediseñando, cambiando, las fronteras terrestres del continente europeo".

Las acciones de injerencia en los procesos electorales de Estados Unidos y Europa, por parte de Rusia, son una prueba más de sus hostilidades.

"Ataca nuestras infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones... ¡Esto es Rusia!", sentenciaba la exministra.

"Nuestro aliado, entre comillas"

"Mucho cuidado con nuestras relaciones con Estados Unidos"

Sobre EE.UU. destacaba su pérdida de interés en mantener las buenas relaciones con Europa, que habría sido sustituido por tratar de "debilitar a la Unión Europea desde dentro", decía literalmente González Laya.

Insistía en la idea de que la respuesta de Europa debe ser una: "Tomar nuestra seguridad en nuestras manos".

La política del PSOE confesaba percibir que Donald Trump no distingue entre amigos o enemigos, sino que se mueve por intereses.

"Esto no va de amigos (…) Esto va de Unión Europea. Unión Europea, unidos", incidía la extitular de Exteriores

Finalmente aludía a los deberes de la Unión Europea y la importancia de completarlos, lanzando una advertencia en caso de no hacerlo: "Ellos con sus problemas, nosotros con nuestro programa. (...) Tenemos mucho que hacer, y si no lo hacemos seremos vasallos de Estados Unidos, no amigos, no socios,no aliados; seremos vasallos de Estados Unidos".

