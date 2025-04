Antonio Miguel Carmona, sobre relación actual con Pedro Sánchez: "Nos unió la política y también nos separó la política. No tengo relación"

España está en el punto de mira de Trump por nuestro acercamiento a China tras el último viaje de Pedro Sánchez. ¿Puede afectarnos eso en las decisiones que tome? Lo han analizado en Espejo Público con un español, socialista, que tiene unas intensas relaciones comerciales con China, Antonio Miguel Carmona. Después de muchos meses dejando el foco mediático, ha vuelto a un plató de televisión para ser entrevistado. Exdirigente socialista, fue candidato a la alcaldía de Madrid. "Yo he estado en la empresa privada toda mi vida. Cuando me nombraron vicepresidente de Iberdrola, algunos hablaron de las 'puertas giratorias'. Los que dijeron eso, son unos imbéciles", afirmaba Carmona.

Carmona es miembro de la junta directiva de la patronal española CEOE. Vive entre Beijing, Luxemburgo y Madrid y trabaja como profesor de economía en la Universidad de Beijing. "Estoy trabajando en China, intentando hacer prosperar a mi país". Sobre la postura de Trump, Carmona no tiene pelos en la lengua: "Decía Vargas Llosa que solo un idiota puede ser totalmente feliz. Trump es totalmente feliz, feliz haciendo las cosas que hace. Pero se ha equivocado, está haciendo muy mal las cosas." Según Carmona, el comercio con China representa una gran oportunidad para España: "Nueve de cada diez empresarios que me llaman, ya están haciendo negocios con China. El comercio genera prosperidad y yo en mi encuentro con Xi Jinping y otros empresarios chinos, les dije: 'Yo no voy a China a hacer amigos, yo voy a hacer negocios'." Para Carmona, Trump está equivocado en su enfoque proteccionista: "Trump, con el proteccionismo, está tratando de hacer dos cosas: proteger la industria ineficaz de EE.UU. e intentar despejar la deuda americana." En su opinión, España debe aprovechar la oportunidad de ampliar sus relaciones comerciales con China, una idea que también defiende como miembro de la junta de la CEOE: "Yo invito a ir a China."

El viaje de Pedro Sánchez a China: ¿un buen paso para España?

Cuando se le pregunta sobre el viaje que hizo hace unos días Pedro Sánchez a China, Carmona lo ve como una "muy buena noticia". "Lo que tenemos que hacer los españoles es trabajar más, vender más, innovar más e invertir más. Los chinos son gente muy trabajadora. Mi relación con el gobierno chino es francamente buena", asegura Carmona. Además, destaca que la visita de Felipe VI a China, programada para el otoño, podría ser incluso "una mejor noticia".

La relación de Carmona con el PSOE

Aunque Carmona admite haber sido muy amigo de Pedro Sánchez en el pasado, hoy la relación es diferente: "Nos unió la política y también nos separó la política. No tengo relación con Sánchez, no le he visto durante su viaje a China", comenta. No obstante, defiende al presidente del Gobierno y al rey: "Yo defiendo a mi país, a mi presidente del gobierno y a mi rey. No hablo mal de nadie de mi país en el exterior."

El caso Koldo

Sobre el caso Koldo y las polémicas internas del PSOE, Carmona no escatima en críticas: "Creo que toda esta historia nos hace perder tiempo como país, nos hace ensuciar nuestro país y nos hace perder el tiempo. Estamos dedicando el tiempo a cosas que tienen que pasar por el juzgado. Sánchez es el primer consciente de que tiene que acabar con esto." Respecto a su relación con José Luis Ábalos, Carmona no tiene dudas: "Yo con Ábalos tuve una buena relación, ahora no tengo ninguna. Yo nunca he colocado a nadie en ninguna empresa pública. Todo esto no es bueno para el PSOE." Así, mientras España continúa buscando fortalecer su relación con China, Carmona deja claro que el comercio internacional debe ser una prioridad para el país, y rechaza cualquier enfoque que obstaculice las oportunidades económicas globales.

