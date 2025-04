Tensión por una gorra entre una seguidora de Donald Trump y una empresaria China: "Es 100x100 'made in China'"

En Espejo Público han tenido una mesa internacional de alto voltaje para hablar de las últimas decisiones de Donald Trump, especialmente sobre sus aranceles y políticas económicas. En la mesa han participado Lucrecia Aldao, una ferviente seguidora de Trump que reside en España, la empresaria Leticia Chen y, desde Nueva York, Carlos Calzadilla, presidente de los Jóvenes Demócratas de Brooklyn.

Una trumpista a favor de Trump

Lucrecia Aldao, conocida por su apoyo inquebrantable a Donald Trump, no duda en defender las decisiones del presidente estadounidense. Según ella, "la bolsa ha subido, Musk ya no es pobre... esto de los numeritos de que sube y baja la bolsa solo consiguen asustar a la gente. Al cambiar de opinión Trump ha subido la bolsa". Lucrecia destaca que, en los últimos cinco años, la bolsa en Estados Unidos ha crecido un 95%: "la debacle mundial ha sido porque todo el mundo se ha asustado. Hemos votado a un hombre que nos ha prometido cambiar el orden mundial. Esto de los aranceles es una estrategia de Trump". Lucrecia también ha opinado sobre la visita del presidente español, Pedro Sánchez, a China, y muestra su desconcierto ante las críticas a este viaje: "No entiendo cuál es el problema en que vaya allí", comenta, restando importancia a las críticas que genera la visita.

"Quiero cuidar mi precioso pelo"

Entre las últimas ocurrencias del presidente americano, la última ha sido aprobar un decreto para poder ducharse a gusto: "quiero cuidar mi precioso pelo y no tardan 15 minutos en mojármelo". De esta forma, Trump, ha cumplido su promesa de eliminar las restricciones de consumo de agua que había puesto Biden. "Es que habían cortado el agua, no estaba bien. No me creo ningún dato de los que dan de ahorro de agua", ha opinado Lucrecia.

La gorra MAGA

Una de las sorpresas más comentadas durante la mesa es la gorra que Lucrecia lleva puesta, con el icónico lema "Make America Great Again". Al ser cuestionada por Susanna Griso sobre dónde se fabrica la gorra, la respuesta sorprende a todos: "En China". Este detalle provoca risas y cierta sorpresa, ya que contrasta con el discurso proteccionista de Trump, que promueve la fabricación en EEUU.

