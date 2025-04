Una experta china en comunicación explica cómo se ve desde su país la visita de Sánchez: "Muy simbólica en este momento de tantas miradas"

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a China en plena tormenta por la guerra arancelaria y bajo el ataque directo de la Administración Trump que no ve con buenos ojo el viaje. El mandatario chino ha defendido el papel de España ante los ataques de EEUU. Y Sánchez se ha defendido del ataque de EE.UU explicando que "la política exterior española no va contra nadie". Hoy en el plató de Espejo Público hablamos con Ying Tan, experta china en comunicación.

Ying Tan: "Ha hecho una visita muy simbólica"

La experta en comunicación explica que Sánchez"ha hecho una visita muy simbólica en este momento delante de tantas miradas por parte de Europa y Estados Unidos, sobre todo Trump, que nos está amenazando básicamente a todo el mundo "Añade que ella lo interpreta "como una postura para decir que no simplemente que queremos estar con China sino que queremos estar juntos para defender multilateralismo".

"Somos un país normal"

Por otro lado, en el informe que presentó ayer el 'El Departamento de Seguridad Nacional', el órgano que asesora al presidente del Gobierno en materia de amenazas y riesgos. Según se puede leer en El Español "China es un agente de desinformación que se sitúa junto a Rusia e Irán entre los principales generadores de noticias falsas". Pero, ¿ qué le parece a Ying Tan?

"Me parece una hipocresía criticar o clasificar China como un país de desinformación. Somos un país normal y lo que sí que me da vergüenza, que no está mencionado en este anuncio como ciertos países europeos, mantienen una relación muy estrecha con un país que está en el Oriente Próximo, que es el autor de una genocida que ha durado más un año", responde.

A lo que añade que no tienen " ningún problema para decir que apoyamos sin ninguna convicción a ese país. Mantenemos una relación comercial con ellos, pero con China no, porque somos unos malvados", dice en tono irónico.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.