Los audios de Jéssica Rodríguez a Koldo García por los impagos del piso que la trama le pagaba: "Me voy a la puta calle"

Antena 3 Noticias ha tenido acceso en primicia a una serie de audios clave incorporados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'Caso Koldo'. Las grabaciones arrojan luz sobre el papel de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su relación con la supuesta trama de corrupción investigada.

Jéssica Rodríguez fue contratada por la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes. En su declaración ante el juez, reconoció que no iba a trabajar, sin embargo, INECO ha enviado al Tribunal Supremo partes de trabajo que computan un total de 3.684 horas. Esta sorprendente discrepancia ha generado fuertes sospechas sobre la legalidad de su contratación.

Los audios aportados por la UCO no sólo profundizan en su vínculo con Ábalos, sino que revelan cómo la presunta trama le facilitó un estilo de vida acomodado, incluyendo una lujosa vivienda en el centro de Madrid. En una de las conversaciones, Jéssica se queja directamente a Koldo García, el que fuera asesor más cercano de Ábalos, sobre las deudas de alquiler de un apartamento en la Plaza de España. "Lo que no puede ser es que a mí me llevan tres meses llamándome para decirme que no se están pagando las cosas", se lamenta en un audio.

Koldo García, lejos de desempeñar un papel administrativo menor, aparece en la investigación como una figura central que organizaba tanto la agenda profesional como personal de Ábalos. En uno de los audios, Jéssica le comunica sus planes para coincidir con el exministro: "Se lo comenté a José, tengo desde el jueves por la tarde libre y me puedo ir a cualquier lado con él, y si por lo que sea tiene cosas que hacer, me quedo en el hotel estudiando".

Un piso de 2.700 euros al mes

Cuando la relación se estrecha, se busca una vivienda exclusiva para ella. Tras descartar varios pisos, Jéssica expresa su descontento con uno de ellos por su tamaño reducido: "Enano no, lo siguiente. Mira que se supone que eran 80 metros cuadrados, pero súper pequeñito". Finalmente se instala en un apartamento de lujo valorado en 2.700 euros al mes, cuyo alquiler era pagado por un socio de Víctor de Aldama, empresario investigado en la causa.

Pese al alto nivel del inmueble, Jéssica no parece entusiasmada el día de la entrega de llaves. En una conversación expresa su frustración por un cambio de horario: "Yo tengo mi vida organizada y mis cosas organizadas y no entiendo qué cojones hago aquí cuando yo realmente donde querría estar es allí y hacer las cosas tranquila, joder".

Rodríguez vivió en ese apartamento más de dos años, hasta que terminó su relación con Ábalos y los pagos cesaron. A partir de ahí, las presiones por impago se hicieron constantes. "Lo único que se consigue es que me digan que mañana yo me voy a la puta calle", se queja en otro de los audios.

Este nuevo informe de la UCO y los audios filtrados podrían suponer un giro crucial en la investigación judicial del Caso Koldo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.