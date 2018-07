Ángela González, madre de la niña asesinada a manos de su exmarido: "Por fin alguien me ha escuchado, me ha creído, no pude contener la emoción"

VIOLENCIA DE GÉNERO | BATALLA JUDICIAL

Ángela González, víctima de violencia de género y del asesinato de su hija a manos de su marido, habla por primera vez después de conocerse la sentencia que le da la razón en su batalla judicial. Hace 15 años, el padre de su hija asesinó a la pequeña Andrea en una visita no vigilada acordada por el juez. Ángela ya le había denunciado en 47 ocasiones por malos tratos. Tras matar a la menor, el hombre se suicidó. La madre acudió a la ONU, después de que en España no se le prestara ninguna ayuda ni solución. Ahora el Estado indemnizará a la madre con 600.000 euros por daños morales. Declara que no pudo contener la emoción cuando la dieron la razón después de tanto tiempo. "A mi hija la asesinaron porque no se la protegió y ahora busco justicia para que lo que me ha pasado a mí no le pase a nadie más", afirma.