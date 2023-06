El análisis de la entrevista de Sánchez y Feijóo en El Hormiguero: De un Pedro "seductor" a un Alberto "jovial"

Las entrevistas de Pedro Sánchez (PSOE), presidente del Ejecutivo, y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, en El Hormiguero han sido examinadas con lupa por millones de espectadores. Espejo Público habla con Sonia El Hakim, presidenta de la sociedad española de comunicación no verbal, sobre el discurso que articularon los entrevistados.

Cree la experta que en la entrevista con Pablo Motos vimos a un Feijóo "mucho más jovial de lo que habitualmente vemos". En otras entrevistas habla lento y con voz más grave pero ayer tenía una voz más joven, señala. Cree además que en su puesta en escena se notó qué cuestiones llevaba menos preparadas.

"En algún momento quiso hacer alguna gracia y no acaba de ejecutarla bien porque a lo mejor esa no la llevaba preparada", mantiene. En general la entrevista a nivel de comunicación no verbal "fue bastante bien", según señala.

"Pedro Sánchez se mostró mucho más natural de lo que estamos acostumbrados a verle"

En cuanto a la intervención de Pedro Sánchez en el programa de Pablo Motos cree que vimos a un presidente que estaba mostrándose todo lo carismático y todo lo seductor que puede llegar a ser. "En alguna ocasión vemos que el público aplaude y esa interrupción le desconcentra un poco de lo que estaba diciendo y él lo que quiere es continuar con la respuesta. Se mostró mucho más natural de lo que estamos acostumbrados a verle", afirma.

En cuanto a la orientación corporal y el contacto visual que mantuvo Sánchez cree que son sintomáticos de que está listo para que le pregunten. Mantiene además que el líder del PSOE usaba un gesto adaptador que era el de llevarse la mano a la barbilla, los gestos adaptadores lo que hacen es que ayudan a gestionar situaciones que nos resultan un poco tensas. "

Luchó todo el rato por el turno de palabra, tenía su discurso en la cabeza, no permitió que Motos llevara la entrevista y él tenía su turno de palabra", añade.