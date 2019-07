DENUNCIA | DELINCUENCIA

Un joven muy nervioso te pide dinero. Su aspecto no denota nada extraño, podría ser tu vecino. Cuenta que no le funciona la tarjeta de crédito, no tiene efectivo y necesita echar gasolina al coche para poder llegar al trabajo. Promete devolver los 30 euros que solicita. Como prueba envía por WhatAspp una fotografía de su DNI o pasaporte. Han sido muchos quienes han picado el anzuelo y han sido víctimas en esta estafa.