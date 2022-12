"Mi nieto no tiene corazón. Nació malo, es una vergüenza"

José y María son los abuelos de Jonathan Moya al que la Guardia Civil busca por toda la provincia de Almería como presunto autor del secuestro de un bebé de 16 meses. "Es una persona mala. Para nosotros es una vergüenza un nieto como este", ha declarado a Espejo Público los abuelos de Jonathan. Los abuelos de este joven no han tenido ni una sola pañlabra de amabilidad para Jonathan. "Es mi nieto porque lo es, eso no lo puedo negar, pero no tiene corazón ni para su madre, ni para su familia ni para nadie. Nació malo", dice el abuelo.

Por su parte, la Guardia Civil mantiene el operativo de búsqueda con medios terrestres y aéreos. Vigila todos los accesos al pueblo y tiene controlado a todo aquel que entra o sale, pero ni rastro de Jonathan Moya, el supuesto secuestrador que al parecer no tiene vínculos familiares con el bebé. El operativo de búsqueda se mantiene activo día y noche, en las últimas horas la policía ha realizado varios registros en algunas viviendas vacías de la zona que podían haberse convertido en el refugio del joven y la pequeña, pero no ha habido suerte.