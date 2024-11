Espejo Público une a un afectado del volcán de La Palma con una mujer que lo ha perdido todo por la DANA: "Es mentira todo"

Las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma no llegan con la agilidad que necesitan los afectados. Está finalizando el año y las ayudas para 2024 aún no se han repartido. De hecho, los 100 millones de euros del Estado correspondientes al año 2023, llegaron en enero de este año 2024. A los que hay que sumar 50 millones del Gobierno regional. Todo ese paquete de ayudas está destinado a quienes perdieron su primera vivienda. A día de hoy, más de tres años después, hay palmeros que siguen viviendo en barracones. Desde La Palma reclaman una mayor implicación de Europa. De los daños, calculados en mil millones de euros, Europa ha aportado 30 millones.

Sin ayudas, tres años después

Gregorio Cordovéz tiene que recibir varias partidas de ayudas, la del Gobierno central que eran 60.000 euros y solo ha recibido 49.000 euros: “Me han dicho que si me dan el resto del dinero me estaría enriqueciendo”, ha explicado en Espejo Público. “Yo perdí mi casa, mi suegra y mis sobrinos también la perdieron y las plataneras. Ellos han recibido los 60.000 euros y los 30.000 del gobierno canario, pero yo no”. Uno de los problemas para que lleguen estas ayudas está siendo la burocracia: “llevamos desde mayo preguntando por las ayudas que nos prometieron para 2023, pero siempre nos daban largas. Ahora me dicen que antes de final de año, puede que recibamos el resto de las ayudas”. Gregorio tiene un mensaje para los valencianos: “yo les diría a los valencianos que no se crean todo lo que prometen. Cada vez que vamos a pedir la ayuda, tenemos que hacer nuevos papeleos. Hemos recibido muy poco”.

“Es mentira todo”

Eva vive en Sedaví y durante estos días la hemos escuchado en varias ocasiones en Espejo Público. Ella ha perdido su casa y su granja: “es mentira todo, Gregorio me acaba de hundir. Yo sabía que no nos van a dar nada”. Lleva diez días limpiando día y noche, pero no es suficiente: “necesito maquinaria para volver a trabajar en mi granja, no encuentro gente que me ayude. Yo no quiero solo ayuda para mí, yo quiero ayuda para todo el mundo”.

