Hallan con vida a 4 desaparecidos de una misma familia en Catarroja: "Hemos pasado de querer tirarnos por la ventana a dar botes de alegría"

Xenia, Santiago y sus dos hijos figuraban como desaparecidos para su familia. Acababan de mudarse a una casa nueva en Catarroja (Valencia) hace poco más de un mes. El día de la fatídica DANA lo perdieron todo y se quedaron incomunicados. Sin teléfonos móviles, ni electricidad ni cobertura. No tenían forma de ponerse en contacto con su familia, que les buscaban desesperados temiéndose ya lo peor.

Cuando la riada empezó a crecer esta familia se refugió en la casa de un conocido. A partir de entonces los días transcurrieron intentando subsistir como para tantos otros afectados por la DANA. Sus familiares difundieron sus fotografías por las redes sociales para intentar localizarles y una usuaria los reconoció cuando iban a buscar comida.

La familia aún no sabe quién fue la persona que les avisó de que les buscaban

Espejo Público habla con Juan Hidalgo, primo de esta familia. Cuenta que el día de la tormenta al mediodía iban a comprar. Llamaron a sus primos para advertirles del tiempo pero estos colgaron y no le dieron más importancia. Tras la Dana no volvieron a saber nada de ninguno de los 4. Llevaban días intentando contactar con ellos sin respuesta y decidieron publicar entonces fotografías suyas en las redes sociales. "Hemos pasado de no saber si subirnos por las paredes o tirarnos por la ventana de cabeza a dar botes de la ilusión", cuenta.

Después de localizar a su familia Juan reconoce que vive "en un remolino de emociones". El lunes en la tarde noche un miembro de la familia fue a por comida y una usuaria les dijo que la había localizado y la había visto. La familia aún no sabe quién fue la persona que avisó a su familia de que les buscaban en las redes y quiere agradecerle ese gesto que les ha llenado de tranquilidad. "Estamos apabullados por las historias y las desgracias que se están escuchando", comenta.

Cuenta que sus primos han perdido la casa que se había construido hace mes y medio. "Si miramos el lado bueno no les había dado tiempo a crear muchos lazos afectivos con ese lugar", afirma.

