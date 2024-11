Las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma llegan a cuenta gotas tres años después de la erupción

La erupción sí se llevó todas sus propiedades: viviendas, negocios, plantaciones, vehículos, todos sus recuerdos... Y la mayoría no pudo recuperar nada, porque todo quedó bajo la lava del volcán.

El balance de aquella erupción que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días es demoledor: 1.200 hectáreas afectadas, 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas destruidas.

Tres años después de la erupción, los afectados siguen esperando por algunas de las ayudas prometidas. Los 100 millones de euros prometidos por el Estado correspondientes al año 2023 llegaron en enero de este año. El Gobierno de Canarias los está gestionando ahora. Con esos 100 millones y los 50 aportados por el Ejecutivo Regional se ha empezado a abonar el valor de las propiedades a las personas que perdieron su vivienda habitual. Es lo que han llamado el Primer Plan de Pagos.

Algunos afectados siguen viviendo en contenedores

Sin embargo, faltan por llegar otros 100 millones de euros que tiene que aportar el Estado, correspondientes a 2024. Esa cantidad, que aún no ha llegado, se destinará a compensar las pérdidas de segundas viviendas, negocios, talleres, comercios y fincas. Muchos de los afectados siguen viviendo en casas contenedor o en cabañas de madera que les han facilitado como solución temporal, pero no saben por cuánto tiempo más. En La Palma, las tres administraciones, Estado, Gobierno de Canarias y los tres municipios afectados (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) han aportando ayudas. Y han llegado a acuerdos para ir recuperando parte de las infraestructuras dañadas. En el caso de Valencia, el Estado podría asumir el cien por cien del coste de las infraestructuras. Mientras que en La Palma, ayuntamientos y cabildo asumen el 50 por ciento. El Gobierno central puso además una serie de medidas, como el aplazamiento de cobro de hipotecas o pago de cuotas para autónomos; esas medidas se van renovando cada seis meses.

Plantean un cambio en el sistema de ayudas tras una catástrofe

Tras lo ocurrido en Valencia con el paso de la Dana, en Canarias llega el recuerdo de la desesperación vivida con el volcán. Y desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias se plantea un cambio en el sistema de respuesta al ciudadano. La Consejera Nieves Lady Barreto asegura que "tenemos que abrir un periodo de reflexión para dar respuesta, una vez pasadas las emergencias".Porque catástrofes de este tipo ha habido siempre, pero la dimensión que están teniendo en daños personales y materiales sobrepasan ya lo esperada.

La Palma suma mil millones de euros en daños tras la erupción. Dice la consejera que "no cabe que las ayudas estatales sean 15 mil euros, porque con esa cantidad no haces nada. Y después del volcán, se modificó la orden para poner 60 mil euros. Pero con 60 mil euros, sigues sin hacer nada", insiste Barreto.."

"Hay que afrontarlo de manera integral"

Por eso, prosigue la consejera, "tiene que haber una norma estatal que permita que haya un paquete de medidas para que las personas recuperen el valor de sus propiedades". "No cabe lo que tenemos hasta ahora. Lo ha demostrado Lorca, el volcán de La Palma y ahora, esta tragedia en Valencia". Insiste Nieves Lady Barreto que hay que recomponer y para recomponer hace falta dinero. "Sin dinero no se recompone nada. Y además del dinero, tiene que ir aparejado normas específicas, desde el punto de vista urbanístico y económico para poder impulsar los territorios. Si no, no estaremos ayudando en nada".

Prosigue la responsable de Administraciones Públicas y Seguridad que no vale sólo un paquete de Ertes, de ayudas puntuales, "o lo afrontamos de manera integral o no vamos a ser capaces de dar respuesta a las catástrofes que sigan viniendo".

También es importante para la consejera llevarlo a Europa. "En el caso de La Palma, con mil millones de daños, lo que nos dio Europa no llegó a 30 millones".

"Si todas las comunidades autónomas empujamos, insiste Barreto, el sistema tiene que cambiar, porque hay que darle una respuesta real a los afectados por todos los daños que han sufrido".

Los palmeros se solidarizan con Valencia

Los afectados por el volcán de La Palma han enviado un mensaje a los valencianos damnificados por las trágicas inundaciones, mostrándoles su apoyo y profunda solidaridad. En el manifiesto enviado denuncian que en ambas catástrofes “la población no fue evacuada por las autoridades con suficiente antelación para protegerla del grave peligro que los amenazaba”. "En estos momentos, todos somos Valencia", concluye el manifiesto de los palmeros.

