El grito desesperado de Eva, afectada por la DANA: "No os olvidéis de nosotros, nos vais a olvidar"

La DANA que ha golpeado a la comunidad valenciana deja ya al menos 219 muertos y 93 desaparecidos. Quienes han sobrevivido a la catástrofe luchan ahora por recomponer sus vidas rotas. Eva es una de ellas. La riada arrasó todas sus pertenencias en Sedaví (Valencia) y no ve un futuro. "No vamos a salir de esta, no podemos salir. Es imposible salir", no para de repetir.

Pide a los medios de comunicación que sigan poniendo el foco sobre esta catástrofe. "No nos olvidéis por favor, que yo estoy en la parroquia repartiendo alimentos y no vienen camiones de comida. Las portadas ahora son de los EEUU. A mí qué me importa América ahora, no salimos en portada. Tendríais que hacer programas especiales todo el día. Me importa lo que estamos viviendo nosotros, nos vais a olvidar", reclama.

"La gente hace acopio de la comida con avaricia porque sabe que les vais a olvidar"

Señala Eva que la gente está haciendo acopio de alimentos con avaricia porque saben que les van a olvidar. Cuenta que los autónomos están cerrando sus negocios y no tienen fuerzas para abrir nuevamente otros con 55 años. "No vamos a salir de esta porque nos ha pillado mayores, aunque los jóvenes sí emprenderán", señala.

Eva trabaja como limpiadora en el aeropuerto de Valencia mientras que su marido es agricultor pero muchos de sus vecinos vivían de un pequeño negocio que ya no existe.

"Nos van a adelantar 6.000 euros que tenemos que devolver en 3 meses"

Cuenta Eva que le ha llamado su gestora bancaria y le ha dicho que para cobrar los 6.000 euros hay que solicitar la ayuda con papeles. Le dice que les van a adelantar los 6.000 euros pero que en 3 meses los tienen que devolver. "Cuando pasen los 3 meses tendré la cuota para pagar porque el Gobierno no me lo habrá devuelto", lamenta.

Tras la DANA el médico le dijo a Eva que tiene una fisura en la cadera, pero no puede sentir dolor. Su cerebro se encuentra bloqueado por esta situación de crisis y es incapaz de sentir ese dolor. Lo que le duele a Eva es un futuro que no acaba de ver.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.