El científico Juan José Badiola ratifica la opinión del doctor Cavadas: "En China no suelen informar de situaciones sanitarias"

Después de que el doctor Cavadas opinara que China miente sobre el coronavirus y dijera que están ocultando información y que en realidad hay más casos de infectados de los que se han reportado, algunos médicos se manifestaron diciendo que hay que apelar a la responsabilidad, aunque otros opinan como él.

El científico Juan Jóse Badiola afirma: "China no tiene antecedentes de ser un país transparente en cuanto a las autoridades y no están acostumbrados a manifestar y a informar de lo que ocurre en situaciones sanitarias, pero no es el único país". Explica que puede ser que lo hagan para no alarmar a su propia población. En cuanto a la construcción del hospital, Badiola tiene otra interpretación, dice que el 25% de los casos sí que se ha demostrado que es un virus agresivo y que se necesitan habitaciones y espacios de aislamiento.

Además, el científico afirma que no es la primera vez que sufrimos un coronavirus, "es un virus muy antiguo", por ejemplo, el resfriado común esta provocado por un coronavirus.

La diferencia de este virus es "que ha logrado la habilidad de ser capaz de atravesar la barrera de la especie", y eso es lo que no es tan frecuente.

