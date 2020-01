El doctor Cavadas cree que China miente sobre el coronavirus: "Me preocupa que intenten ser transparente"

El facultativo ha opinado sobre el coronavirus de China que está aumentando la alarma social. A Cavadas le preocupa que en China "quieran aparentar transparencia desde el primer momento". Eso es que no va en broma.

"Si han levantado un hospital en dos días tienen que tener un buen motivo. No parece una broma ni un truco para vender mascarillas", sentencia. Las autoridades chinas han reportado que por el momento hay 170 muertos y 7.700 casos confirmados.

En opinión del doctor, si China construye un hospital y muestra las imágenes a todo el mundo es porque en realidad están construyendo 8. "No digo que esta vaya a ser la gran epidemia, pero no parece una broma. No parece que vaya a ser un truco para vender mascarillas", explica.

