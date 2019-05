Inés Arrimadas deja el Parlament: "Estoy muy tranquila porque el grupo de Ciudadanos en Cataluña está muy cubierto"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, deja su escaño en esa comunidad para dar un salto a la política nacional. Se ha despedido de sus compañeros en el Parlament y confiesa que "ha sido un momento bonito" y que se ha emocionado más de lo que pensaba.

"Han sido 6 años muy intensos de muchas cosas, viviendo muchas cosas bonitas y duras algunas otras", añade Arrimadas que será diputada en la Cámara Baja en la próxima legislatura. El objetivo, dice, es "seguir luchando por lo mismo que he seguido luchando en el Parlamento pero ahora desde el Congreso de los Diputados con una alternativa al próximo gobierno que se va a formar".

En su discurso de despedida Arrimadas ha deseado lo mejor "a nivel personal" a todos los políticos que conforman el Parlamento catalán y cuenta que "si no supiera que el grupo se queda bien cubierto y bien defendido yo no me hubiera permitido saltar al Congreso de los Diputados". Su partido va a "seguir liderando la oposición" y afirma que "están preparándonos para que en las futuras elecciones podamos gobernar España".

Arrimadas está convencida de que los problemas en Cataluña se resuelven con dos cosas: "Constitucionalismo fuerte en Cataluña que está garantizado con Ciudadanos y otra con un gobierno de España que haga todo lo contrario de lo que ha hecho el señor Sánchez y también otras fuerzas políticas anteriormente" y se queda "tranquila porque el grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña está muy cubierto".

Ha adelantado que Ciudadanos dará un "no rotundo a que Miquel Iceta sea presidente del Senado" y añade que "no puede ser que con una mayoría muy simple de escaños tengan una mayoría en el Senado, es una vergüenza".

