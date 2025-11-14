Antena 3 LogoAntena3
El alegato de Laura, despedida por publicar una foto en Instagram estando de baja: "Tengo derecho a salir"

La joven se encontraba de baja por una lesión en una pierna, sin embargo decidió acudir a un concierto y subir una foto.

Laura baja laboral

Espejo Público
Laura, gestora en una empresa, sufre un accidente y se lesiona una pierna. El accidente provoca que no pueda conducir y se ve obligada a cogerse una baja laboral.

El 11 de julio, Laura fue a un concierto estando de baja. Tras ello sube una fotografía en Instagram con el cantante. Tras la foto, la joven recibe una llamada de la empresa anunciándole que está despedida. Desde la empresa le explican que es un despido por falta de fondos y que así "puede seguir dedicándole tiempo a Instagram".

Laura ha hablado en Espejo Público sobre lo sucedido. Según sus sospechas, el despido tiene que ver por la fotografía publicada y no por la falta de fondos. "Aparte tengo trabajos puntuales que me salen presentando conciertos y eventos cuando me tocan. Fui a este concierto, estaba en un backstage, no estaba en el concierto, y era para intentar conseguir una entrevista", ha explicado Laura.

"Me tenía que buscar la vida porque con un trabajo no vives en España", ha añadido. "Nadie vive con un solo trabajo, nadie", subraya. "Si yo mi primer trabajo no puedo trabajar porque no podía conducir, no quiere decir que no me pueda buscar un segundo trabajo. Qué pasa, que las bajas tiene que ser como las incapacidades, hay veces que te pueden incapacitar para un trabajo pero no quiere decir que no es para todos los trabajos. Con la baja laboral debería ser igual", ha dicho.

"Salgo con una venda en la pierna. Tengo derecho a salir, nadie me ha dicho que me estuviera en mi casa. Además, destaco que de lunes a domingo estaba de baja y eso fue el sábado. El lunes fui a trabajar y el jueves me despidieron", ha explicado.

La opinión de los colaboradores

Los colaboradores de 'Más Espejo' le han preguntado a Laura por las recomendaciones del médico tras el accidente. En respuesta, ha indicado que le indicó que "guardara un reposo objetivo". "Yo ya llevaba siete días y llevaba seis", ha dicho.

Y han tenido diversas opiniones de la situación. "Yo conozco a gente que está de baja y que no va a conciertos, ni sale el fin de semana y menos cuelga fotos por miedo a lo que te ha pasado", ha dicho Susanna Griso. "Estar de baja no te convierte en un recluso, en función del tipo puedes hacer unas cosas u otras", ha respondido otro colaborador.

