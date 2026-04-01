Juan del Val responde en El Hormiguero a las críticas tras el Premio Planeta

Juan del Val visitó El Hormiguero y habló con sinceridad sobre la polémica tras ganar el Premio Planeta. El autor explicó cómo vivió la oleada de críticas y dejó claro que no es fácil quitarle la alegría.

Sin embargo, reconoció que sí le afectó ver cómo esas opiniones repercutían en su entorno cercano. Aunque esperaba cierta reacción, confesó que en algunos momentos le llegaron a quitar las ganas de salir a la calle.