“Ese fracaso me dejó una herida”: Juan del Val recuerda su dura etapa escolar

Juan del Val visitó El Hormiguero y volvió a mostrarse sincero al compartir una de las etapas más complicadas de su vida. El escritor habló de su infancia y de cómo nunca se sintió cómodo en el ámbito académico.

Reconoció que ese “fracaso escolar” le marcó profundamente, especialmente por la presión que sentía en su entorno familiar. Una experiencia que, según contó, acabó convirtiéndose en una herida emocional que tuvo que tratar con ayuda profesional.