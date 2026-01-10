El Desafío vuelve insuperable: pulveriza a la competencia como el estreno de prime time más visto de la temporada

El Desafío ha regresado con el estreno de su sexta temporada con más fuerza que nunca. El programa de Roberto Leal arrasa en su estreno y pulveriza a la competencia: es el estreno de prime time más visto de la temporada, con más de 4 millones de espectadores únicos que lo colocan como líder y lo más visto de la noche del viernes con un 17,0% de cuota.

El Desafío es la opción preferida por los públicos de todas las edades. En menores de 35 años roza el 20% de cuota y consigue más de 12 puntos de diferencia. Además, supera en más de 10 puntos al otro estreno de la noche.

La sexta temporada de El Desafío ha arrancado con el mismo espíritu de superación entre sus concursantes, con Willy Bárcenas como ejemplo de que, con trabajo y disciplina, todo se puede lograr. Sus 4:01 minutos en la apnea ya forman parte de la historia de El Desafío, consagrándose como el primer ganador de la nueva temporada.