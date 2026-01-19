Antena3
Patricia Conde ante El Puente: “Voy a intentar estar super concentrada y poner en práctica todo lo aprendido en televisión”

Los concursantes valoran los retos a los que se enfrentarán en el tercer programa de El Desafío.

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete no está nada contento de tener que pasar por la apnea, “no llevo nada bien lo de autoasfixiarme”, el diseñador no lleva nada bien lo de tener que estar tranquilo bajo el agua. ¿Qué tiempo hará en la apnea?

Willy Bárcenas se enfrenta a una prueba de equilibrio, “no es nada fácil, me voy a ir a vivir al hangar hasta que salga” ha asegurado el cantante.

Eva Soriano ha bromeado sobre la maniobra infernal, “¿qué es?, aparcar en el centro de Madrid en hora punta” se ha preguntado la concursante.

José Yélamo se ha mostrado muy curioso ante su desafío de escapismo y María José Campanario ha confesado que tiene poca coordinación y menos memoria.

Daniel Illescas ha asegurado que está nervioso ante una coreografía porque “solo bailo en la ducha” mientras Patricia Conde y Jessica Goicoechea se han mostrado nerviosas ante su próximo duelo en El Puente.

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío
El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío: “Me he dado en todos los lados”

Santiago Segura se sincera con Eduardo Navarrete
Santiago Segura se sincera con Eduardo Navarrete: “Es un número de diez si no hubiera otras siete pruebas en el programa”

El miembro del jurado ha tirado de ironía con el concursante tras ver su reto en la segunda gala de El Desafío.

La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego
La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego: “Este programa te hace sacar fuerzas de donde no la hay”

El cantante ha acabado la prueba con mucho cansancio y sudor, pero con una gran sonrisa de satisfacción.

"Yo pensaba que tenía mejor genio del que tiene": la 'discusión' matrimonial entre Juan del Val y Nuria Roca

La confesión de María José Campanario tras pasar por la apnea: “He salido mareada”

