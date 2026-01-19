Contenido extra
Patricia Conde ante El Puente: “Voy a intentar estar super concentrada y poner en práctica todo lo aprendido en televisión”
Los concursantes valoran los retos a los que se enfrentarán en el tercer programa de El Desafío.
Eduardo Navarrete no está nada contento de tener que pasar por la apnea, “no llevo nada bien lo de autoasfixiarme”, el diseñador no lleva nada bien lo de tener que estar tranquilo bajo el agua. ¿Qué tiempo hará en la apnea?
Willy Bárcenas se enfrenta a una prueba de equilibrio, “no es nada fácil, me voy a ir a vivir al hangar hasta que salga” ha asegurado el cantante.
Eva Soriano ha bromeado sobre la maniobra infernal, “¿qué es?, aparcar en el centro de Madrid en hora punta” se ha preguntado la concursante.
José Yélamo se ha mostrado muy curioso ante su desafío de escapismo y María José Campanario ha confesado que tiene poca coordinación y menos memoria.
Daniel Illescas ha asegurado que está nervioso ante una coreografía porque “solo bailo en la ducha” mientras Patricia Conde y Jessica Goicoechea se han mostrado nerviosas ante su próximo duelo en El Puente.
