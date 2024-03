Nuevas acusaciones contra Dan Schneider: Un actor de Zoey 101 asegura que "sacaba una escopeta para asustar" al equipo de la serie

Un huracán mediático está azotando los cimientos de Nickelodeon desde hace unas semanas tras la serie documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV. En ella, actores y trabajadores de los 90 y 2000 han relatado sus dramas personales dentro de las series de la compañía bajo el mandato del productor Dan Schneider.

Algunas de las aberraciones narradas van desde la pedofilia, al abuso sexual, el acoso o el racismo, siendo uno de los casos más sonados el de Drake Bell, que sufrió abusos por parte de su coach de diálogo.

Dan Schneider no ha permanecido ajeno a la polémica y hace unos días rompió su silencio, pero no ha impedido que le sigan cayendo acusaciones por parte de sus antiguos actores. Uno de los últimos ha sido Jack Salvatore Jr., conocido por su papel de Mark del Figgalo en Zoey 101.

El actor Jack Salvatore Jr. en los Nickelodeon Kids' Choice Awards | Getty Images

El actor de 34 años publicó un vídeo en su Instagram en el que recuerda cómo Schneider "sacaba a veces una escopetapara asustar a uno de los guionistas cuando estaban trabajando".

"Quiero hablar de que esto nunca vuelva a suceder", dijo. "Esta es toda una industria construida sobre la esperanza, los sueños, la adrenalina y la realización de deseos. Y eso puede ser algo muy peligroso para los megalómanos", señaló.

Salvatore continuó admitiendo que "incluso al publicar esto, tengo un poco de miedo: ¿esto arruinará mi carrera en el futuro? No tengo idea, pero creo que es importante y hay que decirlo".

No obstante, el actor participó en la reciente secuela, Zoey 102, que fue producida por Nickelodeon Movies y se estrenó en Paramount+ el año pasado.

Jamie Lynn Spears y Jack Salvatore Jr., en el centro de la imagen, en Zoey 102 | Cordon Press

Lo que ha levantado algunas críticas entre sus fans, cuestionándoselo. "Tengo curiosidad, ¿pasaste por todo esto y aun así decidiste continuar con la película reboot de Zoey 102? ¿Cuál era el ambiente rodando eso?", preguntó un usuario.