Miley Cyrus confirma que se casa y muestra su enorme anillo de compromiso: "Me hago mayor"

La relación entre Miley Cyrus y Maxx Morandocomenzó en 2021 tras una cita a ciegas organizada por amigos y un año después de oficializarse su divorcio de Liam Hemsworth. Desde entonces, a pesar de que en ocasiones han aparecido juntos en público, han mantenido un perfil bastante reservado, cuidando su intimidad.

En 2024 dieron un paso decisivo en su relación mudándose juntos a Malibú y ahora, tras más de 4 años de noviazgo, parece que están listos para dar un paso aún más serio.

Los rumores de compromiso comenzaron a finales de noviembre, cuando varios seguidores notaron un anillo en la mano de Miley en la publicación que subió por su cumpleaños.

Sin embargo, fue en la noche del 1 de diciembre de 2025, durante la premiere de Avatar: Fuego y ceniza en Los Ángeles, cuando la presencia del anillo se hizo imposible de ignorar.

La artista y el batería posaron juntos en la alfombra roja, ella vistiendo un elegante vestido negro y mostrando con orgullo el espléndido anillo en su dedo anular izquierdo.

Durante la promoción de la película, y una vez había salido a la luz la noticia, Cyrus confesaba a People sobre su compromiso: "El detalle que puedo compartir es que, para nosotros, mantener nuestra privacidad y mantenerla pequeña es algo que me ha sorprendido, y que realmente me ha permitido tener más opciones"

"Creo que también es cuestión de ser mayor y ser más protectora con lo que estoy abierta a compartir", explicaba la estrella de Disney Channel.

La banda sonora de la película incluye una canción de Miley, por lo que hablando con el medio la cantante ha reflexionado sobre lo que esta experiencia ha significado para ella por el momento vital en el que se encuentra.

Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando | Reuters

"(La cinta) trata sobre el amor, la resiliencia familiar y una especie de reconexión y esa idea de ser más fuertes juntos, y pensé que era perfectamente temático y se alineaba con el momento en el que me encuentro en mi vida ahora", contaba.

El anillo de compromiso es un diamante de talla cojín incrustado en horizontal en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates y fue diseñado a medida por la reconocida joyera Jacquie Aiche especialmente para Miley.

En cuanto a su valor, los expertos estiman que podría situarse hasta los 450 mil dólares, dependiendo de la calidad, tamaño y origen de la piedra.