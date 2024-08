Miley Cyrus rompe a llorar tras ser reconocida como la leyenda más joven de Disney: "Orgullosa de haber sido Hannah Montana"

El D23 Expo es un evento bienal organizado por Disney, donde se celebra el legado de la compañía y se presentan adelantos exclusivos de próximos proyectos. Este evento reúne a numerosas estrellas y figuras influyentes que han dejado una marca en la historia de Disney.

En la edición de 2024, una de las personalidades más destacadas ha sido Miley Cyrus, quien ha sido honrada como la "Disney Legend" más joven hasta la fecha.

Miley, conocida por su icónico papel en la serie de Disney Channel Hannah Montana, ha recibido este reconocimiento en un emotivo homenaje. Al subir al escenario, la cantante y actriz no ha podido contener las lágrimas mientras expresaba su gratitud y reflexionaba sobre su trayectoria desde sus días como estrella infantil.

Lainey Wilson, la cantante de música country, ha sido la encargada de dar paso a Cyrus con una interpretación del tema principal de Hannah Montana, The Best Of Both Worlds.

Miley Cyrus y Lainey Wilson en el D23 Expo | Reuters

En su discurso, Miley ha declarado: "Estoy aquí orgullosa de haber sido Hannah Montana. Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans, y a todos los que han hecho realidad mi sueño. Como dice la leyenda: This Is The Life", estas palabras cargadas de emoción, hacen referencia a la canción de la serie que marcó a toda una generación.

Además de expresar su orgullo por haber sido parte de ese proyecto, Miley ha compartido un poderoso mensaje sobre el miedo y la valentía: "Lo que quiero decir es que las leyendas también tienen miedo. Tengo miedo ahora mismo, pero la diferencia es que lo hacemos de todos modos y todos ustedes pueden hacerlo todos los días. Es legendario tener miedo y hacerlo de todos modos".

Miley Cyrus en el D23 Expo | Reuters

Con su característico sentido del humor, Miley ha concluido bromeando sobre su pasado: "Definitivamente no fui creada en un laboratorio. Y si lo fui, debe haber habido un error en el sistema que provocó mi mal funcionamiento en algún momento entre los años 2013 y 2016".

La emotiva reacción de Miley Cyrus en el escenario del D23 Expo refleja el profundo impacto que su carrera como Hannah Montana ha tenido en su vida y en la de millones de fans en todo el mundo. Las lágrimas de Miley no solo mostraron su gratitud por el reconocimiento, sino también su conexión personal con ese capítulo tan significativo de su vida.