AMIGAS EN LOS 2000

El brutal makeover de Rumer Willis donde ahora es un calco de su examiga Lindsay Lohan

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, ha impresionado con su gran parecido a la que fue una de sus amigas más íntimas en los 2000 en su última aparición pública.

Rumer Willis y Lindsay Lohan

Vídeo: Reuters | Foto: Gtres

Candela Rabadán
Publicado:

La mayor de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore, Rumer Willis, ha construido su propia carrera en el mundo del espectáculo, participando en series como Empire, películas como Sorority Row y desarrollando proyectos musicales; carrera que lleva adelante siendo madre soltera y en medio del diagnóstico de demencia de su padre.

Esto sumado a la fama de sus padres le permitió a la nepo baby desde joven relacionarse con otras celebridades de su generación, como pasó con Lindsay Lohan. Aunque su amistad fue breve, entre 2006 y 2009, también fue intensa, ya que las jóvenes eran uña y carne.

El año en que comenzó su amistad, Lohan protagonizó una película junto a la madre de Rumer y al que en ese momento era su padrastro, Ashton Kutcher, lo que acercó aún más a ambas. Sin embargo, con el tiempo la relación se diluyó y su contacto se perdió por completo.

Casi dos décadas después, Willis ha aparecido en el programa DWTS, que ganó en 2015, luciendo sorprendentemente parecida a su ex amiga Lohan, quien también hace poco impresionó con su cambio físico después pasar por una época oscura.

Con extensiones rubias y un vestido negro que dejaba sus hombros al descubierto, la actriz y cantante escribía en Instagram: "Dejé atrás mi estilo campestre por la noche y entré en mi era de madre soltera y sexy al acecho".

Rumer estaba presente en la gala final del concurso principalmente para apoyar a Dylan Efron, hermano del actor de Baywatch, quien participaba como concursante de esa edición.

