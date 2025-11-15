Investigan la muerte de la actriz y cantante Encarnita Polo: habría sido estrangulada por un compañero de residencia

La Policía Nacionalestá investigando la muerte de la actriz y cantante Encarnita Polo, autora del famoso tema Paco, Paco, Paco, fallecida este viernes a los 86 años en una residencia de Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo.

Según fuentes policiales a EFE, la artista habría sido estrangulada por otro residente. Tal y como apuntan los primeros indicios, el presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingreso en un servicio de Psiquiatría tras el ataque.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial está siendo la encargada de esclarecer cómo se produjo el supuesto crimen en la residencia Decanos de Ávila.

Encarnita Polo en 2017 | Gtres

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado su hija "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por los medios, en el que ha recordado que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

"Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos", ha comunicado, señalando que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas por el momento.

Encarnita Polo en una imagen de archivo | EFE

Polo nació en Sevilla en 1939 y siendo una niña comenzó a dar sus primeros pasos en la música. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, marcando el inicio de su carrera profesional.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de Paco, Paco, Paco, tema que décadas más tarde fue recuperado y ganó fama mundial tras viralizarse en Internet. Otras de sus canciones más conocidas es Pepa Bandera.

Encarnita Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español junto a otras figuras del pop y la copla de los 60 y 70 como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel, Karina o Camilo Sesto.

Encarnita Polo en los años 60 | Gtres

También ganó mucha popularidad gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada en distintos programas a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En el cine debutó en la producción italiana Scaramouche y realizó algunas comedias como 07 con el 2 delante (Agente: Jaime Bonet).

Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.