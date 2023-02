Las lágrimas de Kristina Lilley al raparse al cero por el cáncer que padece: "Verme es doloroso"

Fue en noviembre de 2022 cuando Kristina Lilley comunicaba a través de un vídeo que publicaba en su cuenta de Instagram que le habían detectado cáncer de mama, una enfermedad que ya había superado en otras dos veces anteriores.

Hace unas semanas la actriz que interpretó a Doña Gabriela en 'Pasión de Gavilanes' publicaba un vídeo donde se cortaba el pelo y anunciaba que empezaba la quimioterapia. Pero, ahora, la intérprete ha publicado un nuevo vídeo donde la vemos raparse al cero.

Unas imágenes donde Kristina no ha podido evitar emocionarse: "Un día difícil... Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente.... valentía .......Thank you Zach!!!!", escribe en el post.

Varias actrices de la popular telenovela de principios de los 2000 han escrito a su compañera en la publicación. Así Paola Rey le decía: "Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor". A lo que Lilley le respondía: "Mi Pao!! Gracias!!! Te quiero muchooo".

Mientras Natasha Klauss le mandaba este mensaje: "Te abrazo a la distancia! Acá estamos cómo te lo he dicho en privado, siempre para ti". O Lorena Meritano, quien también padeció cáncer de mama, le escribía: "Hermosa mujer hermosa. El pelo crece te abrazo fuerte muy fuerte. Dios bendiga cada segundo de tu larguísima vida con salud".

Tras este vídeo Kristina Lilley ha publicado otros dos más. Uno de ellos donde escribe que ya ha recibido su segunda sesión de quimioterapia: "Segunda ......ya van dos.....me siento bien...estoy tranquila...hoy es un buen día!!!! Todos los días son buenos días!!!!".

En la otra publicación hace una reflexión ante la situación que está viviendo: "Hay cosas que si puedo cambiar y otras que no.... cambio la forma en que veo las cosas...... Ustedes que opinan? Los leo", escribe. Mientras que dice en el vídeo: "Qué puedo cambiar para hacerla más llevadera. Sí, definitivamente es la forma en la que veo la situación y como la afronto".