Kristina Lilley ('Pasión de Gavilanes') revela que le han vuelto a diagnosticar cáncer de mama: "Me hicieron mastectomía doble"

Kristina Lilley, conocida por todos por encarnar a Doña Gabriela en 'Pasión de Gavilanes', ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde revela que le han vuelto a diagnosticar cáncer de mama.

"Mi despertar de hoy es mi historia. Mi historia de estos dos últimos meses", empieza diciendo serena mientras se graba paseando.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", explica.

Para después hacer una reflexión sobre lo que ha aprendido: "De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreras. Somo mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte. Sin vulnerabilidad no hay fortaleza".

Para seguir diciendo: "También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo".

Por último comenta cómo se encuentra en estos momentos: "Estoy muy bien, estoy muy tranquila. No voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada. Simplemente quería contarles. Un abracito".

Kristina Lilley ya había sufrido cáncer

Kristina Lilley ya se había enfrentado antes en dos ocasiones al cáncer. El primero, cáncer uterino, se lo diagnosticaron en el año 2010: "Afortunadamente fue temprano, fue en una etapa in situ, quiere decir que no está haciendo metástasis en ninguna parte. Fue muy difícil porque me dio mucho miedo y después decidí que yo iba a salir adelante y que me iba a recuperar", declaraba en el programa colombiano 'Bravíssimo'.

Después, en 2013, le diagnosticaron por primera vez cáncer de mama: "También fue una detección cercana, fui muy afortunada. Me hicieron la cirugía, me removieron el tumorcito, tuve unas 16 sesiones de radioterapia", explicaba.

Seguro que te interesa:

¿Recuerdas al abuelo de 'Pasión de Gavilanes'? Jorge Cao está mucho más joven 18 años después