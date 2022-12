Los actores de 'Pasión de Gavilanes' apoyan a Kristina Lilley tras revelar que tiene cáncer de nuevo

La actriz Kristina Lilley ha revelado que le han vuelto a detectar cáncer de mama. Así, la actriz que interpretó a Doña Gabriela en 'Pasión de Gavilanes' se ha sincerado con sus fans en un vídeo, que puede ver arriba.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", declara.

Lilley utilizó Instagram para dar la noticia y el post de la red social se ha llenado de mensajes de apoyo, ánimo y cariño. Así, algunos de sus compañeros en 'Pasión de Gavilanes' no han querido pasar la oportunidad de dejar su mensaje.

Mario Cimarro y Danna García, Juan Reyes y Norma Elizondo en 'Pasión de Gavilanes' | RTI Televisión

Mario Cimarro le escribe: "Kris me parece tenerte frente a frente, como tantas veces en el rodaje. Paz , Armonía y una Luz infinita me dabas, y a todos das! Caray… Qué MUJER".

"Kris te abrazo desde la distancia y quería decirte que me encanta ver tus despertares. Temando mucho amor y abrazos, besos a las niñas", le dice Danna García.

Mientras que Michel Brown comenta con un sincero: "Te quiero lilley de mi corazón".

Tras su primer post, Kristina Lilley ha subido otro vídeo donde agradece a todos el apoyo recibido y escribe esta reflexión: "#midespertar agradecimiento y darse cuenta que de pronto no estás viviendo en el presente!!! Ustedes que opinan???".

A esta publicación le ha contestado Paola Rey quien comenta: "Mi KRIS hermosa te quiero!!!". Mientras que Michel Brown ha vuelto a escribirle con este guiño a sus personajes en la serie: "Te quiero con el alma suegra".

