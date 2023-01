Kristina Lilley se corta el pelo y empieza la quimioterapia para el cáncer que padece: "Estoy ansiosa y asustada"

Kristina Lilley publicaba a través de su cuenta personal de Instagram un vídeo donde revelaba que la habían diagnosticado cáncer de mama, enfermedad que ya había padecido en dos ocasiones anteriores.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", decía entonces la actriz de de 'Pasión de Gavilanes' como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, meses después, Kristina ha publicado otro vídeo donde la vemos con el pelo corto en el que comenta que ya ha empezado el tratamiento contra el cáncer: "Una de las razones por las que me corté el pelo es que hoy empiezo quimioterapia, hoy estoy en mi primera sesión de quimioterapia".

Además, Lilley declara que se siente "ansiosa" y "un poco asustada" ante esta nueva etapa. "Esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas", comenta.

Para después terminar agradeciendo todo lo el apoyo que está recibiendo: "Gracias por sus mensajes tan bonitos, gracias por acompañarme".

Sus compañeros de 'Pasión de Gavilanes' han querido también darle ánimos en este momento. "Fuerza Kris", comenta Mario Cimarro. Paola Rey escribe: "Fuerza mi Kriss hermosa!!! Te quiero mucho".

Michel Brown le dice: "Te quiero mi kris, mi mejor energía suegra de mi corazón". Mientras que Natasha Klauss le manda un mensaje en el que pone: "Acá estamos". Por su parte Juan Alfonso Baptista escribe: "Fuerza con toda".