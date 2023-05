La foto de Kristina Lilley ('Pasión de Gavilanes') sin pelo donde se muestra al natural en su proceso contra el cáncer

En noviembre de 2022 la querida actriz de 'Pasión de Gavilanes' Kristina Lilley, quien encarnó a Doña Gabriela, publicaba en Instagram uno de sus vídeos más duros donde revelaba que le habían diagnosticado cáncer de mama. Enfermedad que ya ha sufrido en tres ocasiones, contando esta.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", compartía entonces.

Después, Lilley publicó otro vídeo donde la veíamos rapándose el pelo de la cabeza. Unas imágenes donde no pudo contener las lágrimas y que tienes en el vídeo de arriba.

Ahora, en medio de todo este proceso que está viviendo, Kristina ha publicado una foto donde la vemos sonriendo a cámara pero sin los habituales gorros que suele llevar: "Así...simple...así hoy", escribe.

El post ha recibido muchos mensajes de apoyo en Instagram donde sus seguidores le han dejado mensajes como estos: "Hermosa!! Siempre hermosa!!! Aquí estamos te adoramos", "Lo que más te identificas es tú sonrisa, adelante guerrera" o "Tiene los ojos brillantes, la cara bonita y ni te imaginas el corazón".

Kristina Lilley es muy activa en Instagram y suele compartir todos los días alguna reflexión en vídeos que titula con el hashtag #midespertar. Uno de los últimos que ha publicado escribe en el post: "Al despertar tan temprano , el silencio nos permite hacer introspección sana....ustedes que hacen cuando se despiertan tan temprano? Los leo!!!!".

Para después decir en el vídeo: "Hay días que uno se despierta muy temprano y son esos mágicos momentos de introspección donde puedes mirar qué has hecho. Donde puedes ver si puedes hacer las cosas de una manera diferente; donde puedes ver si las puedes hacer mejor; donde puedes ver en qué forma puedes cambiar cómo afrontas las cosas o simplemente darte ese momento para tener paz y tranquilidad; y cuidarte un poquito. Eso he descubierto yo".