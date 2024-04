¿Evan Peters o Garrett Hedlund? El vídeo viral de Emma Roberts confesando que le quitó un regalo a un ex por valer mucho dinero

La actriz Emma Roberts ha encontrado su equilibrio como madre soltera de su hijo Rhodes, de 3 años, y así lo demuestra en un reportaje donde ha abierto las puertas de su casa.

En un clásico house tour con el canal de Architectural Digest, la sobrina de Julia Roberts enseña su casa llena de detalles vintage, colecciones curiosas y mucho sentimiento acogedor.

La intérprete está actualmente muy presente en la televisión con la nueva temporada de American Horror Story, junto a Kim Kardashian, y ha estado encantada de mostrar cómo es su hogar en Los Angeles.

Emma se mudó a esta casa junto a su hijo tras separarse del padre, el también actor Garrett Hedlund, con el que estuvo durante tres años. Anteriormente Roberts estuvo en una conocida relación con otro actor, Evan Peters, con el que estuvo prometida y duró 7 años.

Estos dos nombres han vuelto a ser inesperadamente relacionados con ella por un momento que ha llamado mucho la atención durante el tour de su casa.

Cuando está enseñando su librería, Emma coge un libro y confiesa: "En realidad este libro fue un regalo para mi ex, pero luego rompimos y vi que valía mucho dinero, así que me lo quedé", asegura Emma poniendo una cara divertida, y se le escapa una risa traviesa. El libro en cuestión es Norwood, de Charles Portis.

Su aparentemente inocente comentario ha revolucionado las redes, y es que muchos no han tardado en querer saber a qué ex se estaría refiriendo. Gajes del oficio cuando todos tus ex son famosos.

Mientras el debate está servido entre Peters o Hedlund, algunos incluso han apuntado que podría tratarse de Cody John, con el que se la relacionó tras separarse en 2022.

Lo único verdaderamente palpable es que el hogar de Emma es tan adorable como acogedor en un estilo muy a lo "grandma vibes", como también han apuntado muchos en los comentarios.