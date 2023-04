Kim Kardashian se une a Emma Roberts para protagonizar 'American Horror Story 12'

Kim Kardashian participará en la temporada 12 de la serie 'American Horror Story', que llevará por nombre 'Delicate', anunciaron este lunes la "influencer" y la productora de ese proyecto, Ryan Murphy Productions.

La empresaria se suma a la serie creada por Ryan Murphy ('Dahmer', 2022), que tiene previsto su estreno en verano en la plataforma de Hulu y que también contará con la actriz estadounidense Emma Roberts.

Kardashian no adelantó en su Instagram ningún detalle de su personaje. En su video se escuchan solo las risas de unas niñas pequeñas mientras suena de fondo una canción de cuna y también se anuncia el regreso de Emma Roberts a la serie.

"Este verano... Kim y yo seremos delicadas", escribió en su propia cuenta de Instagram Roberts, quien ya ha formado parte de esa ficción antológica en otras cinco temporadas. Publicación que también compartió Kim en su propia cuenta de la red social donde puso solo un emoticono de unos ojos sorprendidos.

Esta no es la primera vez que Kardashian participa en un proyecto de ficción: intervino en el pasado en 'Disaster Movie' (2008) o 'Ocean's 8' (2018), entre otras.

Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado han sido los dos programas de telerrealidad protagonizados por ella y sus hermanas, 'Keeping Up with the Kardashians' y 'The Kardashians'. De este último actualmente es la productora ejecutiva.

La celebridad conoció la fama primero como estilista de la 'socialité' Paris Hilton y después por la filtración de un vídeo de contenido sexual junto al cantante Ray-J.

Cuando ya figuraba como una de las celebridades de Estados Unidos, decidió estrenarse en el ámbito empresarial, lanzando líneas de belleza y de ropa como Skims y KKW Beauty o SKKY Partners, una firma de capital de riesgo enfocada en inversiones en los sectores del consumo y de los medios de comunicación.

La polémica ha formado parte de su carrera y una de las más recientes ha sido su separación del rapero Kanye West, conocido como Ye tras su reciente cambio de nombre y con quien tuvo cuatro hijos.