Angelica Ross acusa a Emma Roberts de ser tránsfoba con ella en 'American Horror Story' y luego comparte sus disculpas

La temporada 12 de American Horror Story: Delicate se acaba de estrenar con Emma Roberts como la gran protagonista de la entrega junto a Kim Kardashian, quien debuta como actriz, y Cara Delevingne. Puedes ver el tráiler arriba de la noticia.

Pero en medio del estreno la polémica ha surgido después de que la actriz Angelica Ross haya acusado a Emma Roberts de transfobia por parte de la actriz cuando rodaban la temporada 9 de la serie de terror de Ryan Murphy.

Así, durante un directo en Instagram Angelica ha revelado cómo empezó todo: "Estaba frente a Emma, ​​hablándole así, y ella está frente a mí, de espaldas al espejo y ella dijo: "John, Angélica está siendo mala", explica haciendo referencia al director de AHS, John . J. Gris.

Entonces el director les contestó a las dos: "Está bien, señoras, ya está, es suficiente. Volvamos al trabajo". Para seguir diciendo: "Entonces [Roberts] me mira y dice: '¿No querrás decir señorita?'", dando a entender que Emma era la única mujer. "Y ella se da vuelta así y se tapa la boca. Me quedo mirándola, mirando su culo muerto en la [cámara], y trato de procesar la mierda que acaba de decir".

"Mi sangre estaba hirviendo porque pensé, si digo algo, el problema seré yo. Lo sé porque hubo alguien que habló sobre lo que ella estaba haciendo y tuvo repercusiones por ello", comenta sobre el miedo que sintió de enfrentarse a Emma Roberts.

"Cuando vi que eso sucedía, pensé: Ya está, conmigo ha terminado. No hablé con esa perra en todo el tiempo después de eso", explica. "Ella me dijo que podía sentir la energía saliendo de mí".

"Ella me dijo: ¿Estás bien? No has estado hablando. Yo digo, 'Mmhmm', porque, perra, no juegues conmigo. Has estado haciendo juegos mentales con todos en el set y todos han estado esperando el momento en que irías a por mi", declara sobre la tensión que sufrió en el set.

Para luego explicar otro momento tránsfobo que sufrió por parte de la actriz: "Estamos todos sentados y estoy imitando el acento de Cody. No sabía que tenía uno. Emma luego imita mi voz y mi risa y lo baja varias octavas", afirma. "Me estremecí. Ella buscó sangre con mis propias palabras. Por supuesto, después de eso me sentí cohibida por mi voz en el set".

Angelia Ross comparte las disculpas de Emma Roberts tras acusarla de transfobia

Después de todo el revuelo que se ha formado, Angelica Ross ha publicado un mensaje en Twitter donde escribe que Emma Roberts se ha puesto en contacto con ella y le ha pedido disculpas por su comportamiento:

"Gracias @RobertsEmma por llamar y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de un aliado. Dejaré la línea abierta para dar seguimiento a su deseo de hacerlo mejor y apoyar causas de justicia social con su plataforma".

Angelica Ross acusa a Ryan Murphy de utilizarla y mentirla

Además, Angelica Ross también ha confesado otro episodio complicado que vivió con Ryan Murphy. El creador ha trabajado con ella primero en 'Pose' y después en American Horror Story: 1984 y en American Horror Story: Double Feature.

Entonces Ross comenta que Murphy le dijo que quería que estuviera en la temporada 11 de 'AHS' que iba a ser protagonizada por mujeres negras, pero nunca sucedió y Angelica perdió trabajos por ello, como por ejemplo participar en Marvel.

"¿Recuerdas tu idea sobre una temporada de 'Horror' protagonizada por mujeres negras? Bueno, lo voy a hacer. No estoy seguro de la historia aún, pero empezaremos con un grupo de guionistas en otoño", empieza diciendo. "Junto a ti, ¿Qué otras cuatro mujeres debería conseguir?", preguntaba Ryan a Angelica.

Para después desaparecer y no volver a ponerse en contacto con ella: "Después de no obtener respuesta. Después de enviar flores y no tener respuesta envié un último email en febrero de 2022 (tardamos como un año en rodar la temporada 10 por el COVID) mientras seguía contractualmente en primera posición con la serie. Mientras, Marvel me había llamado dos veces. No he sabido nada de él (Murphy) desde entonces. #SAGAFTRAstrike".