Vuelve 'And Just Like That': Así es su temporada 2 (con la vuelta de Samantha Jones)

El regreso de Aidan y Samantha, dos de los personajes más queridos de la original 'Sexo en Nueva York', es el reclamo principal de la segunda temporada de 'And Just Like That', cuyos dos primeros episodios se han estrenado este jueves en HBO Max con una moderada expectación.

Mucha menos que la generada por la primera temporada, que daba continuación a las seis de 'Sexo en Nueva York' y a las dos películas que llevaron a la gran pantalla las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon).

Solo la vuelta de Aidan (John Corbett) y Samantha ha levantado el interés de los seguidores de esta saga, aunque tendrán que esperar un poco para poder verlos, ya que no aparecen en los primeros episodios, que la plataforma ha facilitado a los medios.

Sarah Jessica Parker y John Corbett en 'Sexo en Nueva York' | HBO

La primera imagen de Aidan y Carrie juntos disparó el interés de los seguidores, especialmente por saber cómo podrían volver a estar juntos -si es que lo llegan a estar- después de los desplantes de ella. Pero ya tuvieron una cita en el segundo largometraje, que se lanzó en 2010, así que no resulta tan sorprendente.

Pero en aquella época el personaje de Carrie estaba casada con Mr Big (Chris Noth), el hombre con el que había mantenido una intermitente y apasionada relación durante las seis temporadas originales de la serie.

Las acusaciones deabuso sexual contra Nothle borraron de la primera entrega de 'And just like that', en la que participó únicamente en dos episodios, hasta que un infarto fulminante acabó con Mr Big.

Eso dejaba la puerta abierta a una nueva pareja para Carrie, que apareció al final de la primera temporada. Era Franklyn, el productor de su podcast, al que da vida Iván Hernández, actor estadounidense de origen guatemalteco.

Con él aparece Carrie en el primera escena del primer capítulo de la segunda temporada de la serie, con una relación que no se sabe bien hacia donde va. Y en algún momento reaparecerá Aidan.

Las actrices de 'Sexo en Nueva York', Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker | Getty

Junto a su vuelta, lo más esperado de esta temporada es la aparición, aunque tan solo sea en una conversación telefónica, de Samantha Jones, tras los problemas con sus compañeras de reparto, que Kim Cattrall ha aireado en los últimos años y razón por la que no participó en la primera temporada.

Un regreso que ha avivado el deseo de los seguidores de la serie de tener a Samantha de vuelta de forma permanente. Aunque Kristin Davies reconocióen una reciente entrevista que quizás "se han levantado expectativas demasiado altas" al respecto.

De momento y mientras se resuelven las dudas sobre el futuro recorrido de los personajes de Aidan y Samantha, lo que sí esta claro es que el grupo de protagonistas se ha ampliado con Sarita Choudhury, como Seema; Nicole Ari Parker, como Lisa, y Karen Pittma como Nya.

Tres mujeres que ya se unieron al reparto en la primera temporada y que ahora toman más protagonismo, al igual que Sara Ramírez, como Che Díaz, cómique no binarie que conquistó a Miranda.

Sara Ramírez como Che Díaz en 'And Just Like That' | HBO

Un personaje que generó bastante controversia en la primera temporada, por su radicalismo, muy reducido en el inicio de la nueva temporada, donde lo más escandaloso que hace es llevarse a Miranda a Los Ángeles, lejos de sus amigas y de su adorado Nueva York.

Las tramas siguen girando en torno al amor y el sexo, como ya ocurría en la primera temporada de 'Sexo en Nueva York', que se emitió en 1998. Y lo que entonces era fresco y un poco irreverente, se ha ido transformando en una historia mucho más previsible y plana.

Las chicas de entonces se han convertido en mujeres con hijos (que son un poco más protagonistas de las tramas) y obligaciones, aunque siguen teniendo su entretenida vida social, que esta temporada hasta las lleva a la famosa gala del MET.

Y queda, sobre todo, su espectacular envoltorio, con unos extravagantes, espectaculares y muchas veces imposibles modelos, llevados con gracia por Sarah Jessica Parker, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker.

Precisamente Ari Parker, con un tremendo modelo de Valentino, protagoniza una de las escenas más divertidas y visualmente llamativas del primer episodio.

Ese capítulo y el segundo se pueden ver desde este jueves en HBO Max. Para los siguientes habrá que esperar a cada jueves hasta que en el mes de agosto finalice la emisión de los 11 episodios de esta segunda temporada.

Alicia García de Francisco